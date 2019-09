Policjant w czasie wolnym zatrzymał kierowcę, który miał blisko 3 promile alkoholu w swoim organizmie Data publikacji 09.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantem jest się zawsze i wszędzie. Dowiódł tego funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Podczas wypoczynku nad wodą w jednej z miejscowości powiatu jaworskiego, zauważył samochód osobowy, który wjechał częściowo do jeziora następnie podczas cofania z impetem uderzył w drzewo. Bez chwili wahania podjął decyzję o zatrzymaniu osoby kierującej tym pojazdem. Okazał się nim 43-letni mężczyzna, który miał w organizmie blisko 3 promile alkoholu. Za swój czyn odpowie teraz przed sądem. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w rejonie zbiornika wodnego w miejscowości Słup w powiecie jaworskim. Odpoczywający tam funkcjonariusz Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zauważył samochód osobowy marki Audi, który przodem wjechał do jeziora, następnie podczas manewru cofania kierujący uderzył w drzewo. Policjant bez chwili wahania podjął decyzję o zatrzymaniu osoby, która siedziała za kierownicą pojazdu, gdyż jej zachowanie wyraźnie wskazywało na to, że może być pod wpływem alkoholu.

Przypuszczenia bardzo szybko stały się faktem. Wezwani na miejsce zdarzenia policjanci Referatu Ruchu Drogowego jaworskiej komendy ustalili, że pojazdem kierował 43-letni mężczyzna, w którego organizmie stwierdzono blisko 3 promile alkoholu. Zatrzymany kierowca usłyszał już zarzuty. Za swój czyn odpowie teraz przed sądem. Zgodnie z polskim prawem za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / kp)