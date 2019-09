Policjanci z grupy „SPEED” zatrzymali kierowcę poszukiwanego listem gończym Data publikacji 09.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Wrocławscy funkcjonariusze ruchu drogowego, wchodzący w skład grupy "SPEED", zatrzymali mężczyznę, który podczas jazdy prowadził rozmowę przez telefon komórkowy, a widząc mundurowych zaczął uciekać. Szybko okazało się, że powodem takiego zachowania kierowcy był fakt, że widniał w policyjnych systemach jako osoba poszukiwana listem gończym. Trafił on prosto na komisariat, a następnie do zakładu karnego. Za popełnione wykroczenie w ruchu drogowym został ukarany mandatem.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, wchodzący w skład grupy „SPEED”, patrolowali główne ciągi komunikacyjne na terenie jednej z dzielnic stolicy Dolnego Śląska. W pewnym momencie zauważyli mężczyznę, który kierując pojazdem, jednocześnie prowadził rozmowę przez telefon komórkowy, który trzymał w ręku. W związku z tym funkcjonariusze podjechali radiowozem obok jego auta, by dać kierowcy widoczny sygnał do zatrzymania. Jednak gdy mężczyzna zorientował się w sytuacji, gwałtownie zmienił i kierunek jazdy i rozpoczął ucieczkę.

Policjanci pojechali za nim, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych, co doprowadziło do tego, że kierujący zatrzymał swój pojazd.

Sprawdzenie mężczyzny w policyjnych systemach informatycznych wykazało, że jest osobą poszukiwaną listem gończym w celu odbycia wcześniej zasądzonej kary pozbawiania wolności.

Został on zatrzymany i ukarany mandatem w związku z popełnionym wykroczeniem, a następnie przetransportowany przez mundurowych do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 2 lata.

(KWP we Wrocławiu / kp)