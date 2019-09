Wielki Mecz Charytatywny dla Kubusia Data publikacji 09.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Niesamowita atmosfera i ogromny sukces akcji charytatywnej „Wielki Mecz Charytatywny dla Kubusia” zorganizowanej w minioną sobotę przez Komendę Powiatową Policji w Polkowicach i Stowarzyszenie One. Na pomoc 4-letniemu synkowi polkowickiego policjanta Jakubowi Skoczylasowi, który zmaga się z ceroidolipofuscynozą typu 2, nie zważając na okropną pogodę, ruszyły służby mundurowe, parlamentarzyści, samorządowcy, piłkarze, firmy, instytucje i wolontariusze, a przede wszystkim ludzie dobrej woli. Z samych puszek i tylko niektórych licytacji na konto Kuby trafi 15819 złotych, a to jeszcze nie koniec.

W minioną sobotę, 07.09.2019 r., pogoda nikogo nie rozpieszczała. Z nieba spadła ściana wody, ale nawet ona nie powstrzymała organizatorów i osób z gorącymi sercami, którzy licznie stawili się na stadionie lekkoatletycznym w Polkowicach, aby pomóc Jakubowi Skoczylasowi, synkowi polkowickiego policjanta. Podczas imprezy nie zabrakło stoisk profilaktycznych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach, Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu, Straży Miejskiej w Polkowicach oraz oczywiście polkowickich policjantów.

Piknik rozpoczął się kilka minut po godzinie 14 kiedy na boisko wbiegli najmłodsi piłkarze Górnika Polkowice i Zagłębia Lubin, którzy rozegrali mecze przyjaźni, a już chwilę po ich zakończeniu w ruch poszedł młotek do licytacji. Na licytacje trafiło wiele wspaniałych przedmiotów i gadżetów ufundowanych przez sponsorów, instytucje, kluby sportowe i osoby prywatne. Do wylicytowania były m.in. koszulki Jakuba Błaszczykowskiego z Wisły Kraków, Kamila Glika z AS Monaco czy Michała Stasiaka z mistrzowskiego sezonu 2006/07 Zagłębia Lubin. Na imprezie pojawił się m.in. wiceminister energii, Krzysztof Kubów, który wylicytował ufundowany przez siebie zegarek, a później ponownie przekazał go na licytację. Zegarek ostatecznie ponownie został zlicytowany, swoich nabywców znalazły również koszulka CCC Polkowice z mistrzowskiego sezonu oraz trykot MVP ostatnich mistrzostw Świata w siatkówce Bartosza Kurka.

Punktem kulminacyjnym był mecz charytatywny pomiędzy zespołami Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, a Drużyną Kuby, która została zasilona piłkarzami KGHM Zagłębia Lubin oraz Górnika Polkowice, Burmistrzem Polkowic Łukaszem Puźnieckim, radnymi Rady Miejskiej w Polkowicach oraz polkowickimi strażakami. Na boisku pojawili się nawet policjanci Nieetatowej Grupy Realizacyjnej KPP Polkowice, którzy podczas wyreżyserowanego zatrzymania „nakłonili” Burmistrza Polkowic Łukasza Puźnieckiego do chwilowego pobytu w radiowozie. Polkowiccy rajcy koniecznie chcieli, aby włodarz miasta wrócił na boisko i byli na tyle zdeterminowali, że wsparli konto Kubusia kwotą 1300 złotych, byle tylko Burmistrz mógł kontynuować grę.

Nie można zapomnieć o licytacjach toczących się w Internecie, które nadal trwają i trwać będą, ponieważ z uwagi na ogrom pomocy jaką otrzymali organizatorzy, niektórych przedmiotów nie udało się jeszcze zlicytować. Już w najbliższym czasie w „facebookowej” grupie "'Licytacje dla Kubusia" pojawią się kolejne wartościowe koszulki m.in. Roberta Lewandowskiego z mistrzowskiego sezonu z czasów gry w Borussi Dortmund, kolejna koszulka meczowa Zagłębia Lubin, złoty medal za mistrzostwo Polski CCC Polkowice, vouchery o łącznej wartości blisko 2 tys. złotych, w tym na lot śmigłowcem dla 3 osób, a przedmiotów nadal przybywa...

Podczas sobotniej akcji do puszek trafiło 15819 złotych, które lada chwila trafią do Jakuba, a do tego nie zostały jeszcze odebrane wylicytowane już w Internecie przedmioty za ponad 1000 zł.

W imieniu organizatorów akcji „Wielki Mecz Charytatywny dla Kubusia” oraz rodziców chłopca chcielibyśmy podziękować wszystkim darczyńcom, firmom i osobom, które wsparły naszą charytatywną inicjatywę, społeczności lokalnej za wielkie zaangażowanie w działania na rzecz chorego Jakuba. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli i wielkiego serca, którzy spontanicznie zareagowali na wieść o pomyśle zorganizowania takiej imprezy. Wydaje się, że na ten moment, w sobotę 7 września 2019 roku, wszyscy byliśmy razem z Kubą i jego rodzicami.

Jakubowi można pomagać wpłacając darowiznę na konto:

Fundacja Wsparcia Policjantów

00-150, Warszawa, ul. Nowolipie 2

NR KONTA: 87 1440 1299 0000 0000 0794 6977

Darowizn prosimy dokonywać z dopiskiem „JAKUB SKOCZYLAS”

(KWP we Wrocławiu / mw)