Nietrzeźwy kierowca skutera spowodował kolizję – zatrzymała go policjantka po służbie Data publikacji 09.09.2019 Postawa piotrkowskiej policjantki to przykład na to, że funkcjonariuszem jest się zawsze, nawet w czasie wolnym od służby. Dzięki natychmiastowej reakcji funkcjonariuszki z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego piotrkowskiej komendy, nietrzeźwy sprawca kolizji drogowej odpowie za swoje czyny.

Posiadanie policyjnej odznaki to duża odpowiedzialność. Podjęcie interwencji, czy zareagowanie, gdy ktoś łamie prawo, może pojawić się w każdym momencie, również poza czasem służbowych obowiązków. Tak było i tym razem. 7 września br., po godz. 22.00 policjantka wracała do domu, kiedy usłyszała odgłos uderzenia. Zauważyła mężczyznę kierującego skuterem, który najechał na zaparkowanego nissana almerę. Mężczyzna zostawił uszkodzony pojazd i zaczął uciekać pieszo, jednocześnie dzwoniąc po taksówkę. Sytuacja wymagała natychmiastowej reakcji, policjantka nie wahając się dogoniła uciekającego. Od razu wyczuła od niego silną woń alkoholu. Sprawca kolizji wyrwał się z uścisku, ale czujna funkcjonariuszka już w trakcie pościgu zawiadomiła telefonicznie dyżurnego komendy o zaistniałym zdarzeniu. W drodze był już policyjny patrol. Nie tracąc uciekiniera z oczu, na bieżąco informowała dyżurnego gdzie się znajduje. Dzięki temu policjanci z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego już po kilku minutach zatrzymali uciekającego mężczyznę. 40- letni piotrkowianin był nietrzeźwy. Badanie wykazało w jego organizmie blisko 2 promile alkoholu. Zatrzymany odpowie za prowadzenie pojazdu mechanicznego będąc w stanie nietrzeżwości. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności. Nie ujdzie mu też na sucho popełnienie wykroczenia, jakim jest spowodowanie kolizji drogowej.

(KWP w Łodzi / kp)