Policjanci z grupy SPEED wyeliminowali z ruchu kierowcę, który zlekceważył obowiązujące ograniczenie prędkości Data publikacji 09.09.2019 Policjanci z grupy SPEED zatrzymali we Włocławku kierowcę, który przekroczył dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o ponad 72 km/h. 24-latek pędziła przez miasto nie bacząc nawet na przejścia dla pieszych. Efektem tego była utrata prawa jazdy, ale nie tylko...

Policjanci z grupy SPEED, patrolując ulice Włocławka, w sobotę (7.09.19) w ramach ogólnopolskiej akcji „Kaskadowy pomiar prędkości” zarejestrowali videorejetratorem kierowcę opla, który za nic miał obowiazujace ograniczenia. Do wykroczenia drogowego doszło w godzinach popołudniowych na ulicy Toruńskiej we Włocławku. 24-latek pędził w terenie zabudowanym o 72 km/h prędzejej niż dopuszczają tam przepisy. W miejscu kontroli prędkości znajdowało się przejście dla pieszych i obowiązywało ograniczenie do 70 km/h.

W obliczu takiej sytuacji policjanci ukarali kierowcę mandatem karnym i punktami, a także zatrzymali mu prawo jazdy. Takie konsekwencje ponoszą kierowcy, którzy lekceważą obowiązujace przepisy.