Policjantka w czasie wolnym ujęła pijanego kierowcę Data publikacji 09.09.2019 Miał prawie 2 ‰ alkoholu w organizmie i przyjechał na stację paliw po kolejny alkohol. Dalej nie pojechał, bo uniemożliwiła mu to policjantka, która w czasie wolnym od służby była tam gdzie potrzeba. Sprawa nie była prosta. Ona jedna, a w aucie oprócz pijanego mężczyzny jego pies i równie pijany kolega. Kierowca był agresywny, nie chciał oddać kluczyków i wysiąść z auta. Policjantka z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie w rezultacie przekonała 32 - latka, że swoim zachowaniem może tylko pogorszyć swoją i tak trudną sytuację.

W piątkową noc z 6 na 7 września br. na stacji paliw w miejscowości Połęcze policjantka pełniąca służbę na co dzień w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie, ujęła pijanego kierującego. Mężczyzna ten przyjechał na stację po alkohol. Funkcjonariuszka zauważyła mężczyznę, który chwiejąc się i zataczając wychodził ze stacji. Policjantka widziała, że idzie do auta. Jak zaczął wsiadać za kierownicę pobiegła do niego i stanowczo zażądała, aby oddał kluczyki i wysiadł z samochodu. Mężczyzna ani myślał zrezygnować z dalszej drogi, był agresywny i nie chciał oddać kluczyków. Policjantka krzyknęła do nastoletniej córki, aby ta wezwała policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach, a sama uniemożliwiała 32 – latkowi uruchomienie seata, przekonując go, aby nie pogarszał swojej sytuacji. Po pewnym czasie mężczyzna oddał kluczyki i wysiadł z auta. Policjantka przekazała mężczyznę w ręce interweniujących w tej sprawie funkcjonariuszy. Badanie alkomatem wykazało obecność prawie 2 ‰ alkoholu w jego organizmie. Mieszkaniec gminy Kiwity przyznał policjantom, że przyjechał na stację z oddalonej o ponad 20 km miejscowości po alkohol.

Prawo jazdy 32 – latka zostało zatrzymane. Mężczyzna odpowie teraz przed sądem za popełnione przestępstwo.

mk/kw