Areszt dla podejrzanego o udział w kradzieżach pojazdów na terenie Niemiec Data publikacji 09.09.2019 Bolesławieccy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o udział w kradzieżach pojazdów. Funkcjonariusze odzyskali 2 busy skradzione na terenie Niemiec. Zatrzymany usłyszał łącznie 5 zarzutów i trafił na 3 miesiące do aresztu. Za czyny, których się dopuścił, grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu zatrzymali mężczyznę, który pomagał w kradzieżach pojazdów. Do przestępstw doszło w czerwcu i sierpniu br. na terenie Niemiec.

Policjanci w wyniku działań operacyjnych ustalili, że na terenie powiatu bolesławieckiego przebywa mężczyzna poruszający się samochodem pochodzącym z przestępstwa. Taka sytuacja miała miejsce dwukrotnie. Pierwsze zatrzymanie 24-letniego mieszkańca powiatu legnickiego miało miejsce w czerwcu, natomiast drugie we wrześniu. W obu przypadkach podejrzany odpowie za pomocnictwo w kradzieżach z włamaniem poprzez przewożenie skradzionych pojazdów. Dodatkowo mężczyzna usłyszał jeszcze inne zarzuty m.in: złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów (obowiązującego do 2021 roku) oraz niezatrzymanie się do kontroli drogowej.

Mundurowi odzyskali dwa skradzione na terenie Niemiec pojazdy o wartości ponad 160 tys. zł.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego sąd zastosował wobec zatrzymanego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / mw)