Policjanci przechwycili nielegalny transport odpadów chemicznych Data publikacji 09.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Głogowscy policjanci zatrzymali pięciu mężczyzn w trakcie przewożenia nielegalnych odpadów chemicznych. Inny załadowany pojazd czekał już na wyjazd w powiecie lubińskim. Łącznie ujawniono 168 pojemników pełnych substancji chemicznych o pojemności 1000 litrów każdy. Wszystkie miały trafić do Głogowa. Decyzją Sądu zatrzymany trafił do tymczasowego aresztu.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępstwami Gospodarczymi Komendy Powiatowej Policji w Głogowie zatrzymali pięciu mężczyzn — czterech mieszkańców powiatu głogowskiego i jednego mieszkańca powiatu lubińskiego. Jak ustalono w trakcie prowadzonych w tej sprawie działań, zatrzymani wbrew obowiązującym przepisom przetransportowali i wyładowali na terenie Głogowa 41 zbiorników o pojemności 1000 litrów z substancjami toksycznymi.

Prowadzący akcję funkcjonariusze zatrzymali również przygotowany do wywozu transport ujawniony w powiecie lubińskim. Na terenie firmy transportowej zabezpieczono tam kolejnych 127 zbiorników, każdy o pojemności 1000 litrów z odpadami ropopochodnymi, kwasami i innymi substancjami żrącymi. Były one już przygotowane do transportu w dwóch naczepach ciężarówki i według przeprowadzonych w tej sprawie ustaleń miały zostać przewiezione do Głogowa.

Obecnie funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowo okoliczności tej sprawy. Wobec jednego z zatrzymanych mężczyzn sąd zastosował już środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu.

(KWP we Wrocławiu / kp)