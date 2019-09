Chcesz zostać policjantem? Zapraszamy w nasze szeregi Data publikacji 09.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj To już 4 ślubowanie w tym roku w garnizonie warmińsko – mazurskim. Do tej pory 101 osób zdecydowało się włożyć policyjny mundur. Jeśli chcesz zostać funkcjonariuszem naszej formacji wystarczy, że spełnisz nasze kryteria. Zapraszamy w nasze szeregi.

Dzisiaj (09.08.19 r.) o godzinie 11:00 w sali przy ulicy Pstrowskiego 3 w Olsztynie odbyło się ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy. W tym roku to już 4 ślubowanie i nie ostatnie. Planujemy jeszcze 2 kolejne. W 2019 roku przyjęliśmy do tej pory (z dzisiejszym poborem) 101 funkcjonariuszy. Dzisiaj szeregi warmińsko - mazurskiej policji zasiliło 28 osób - 8 kobiet oraz 20 mężczyzn. Z tych 28 osób 9 będzie kontynuowało naukę w murach WSPoL na kierunku studiów I stopnia o profilu praktycznym na kierunku „NAUKA O POLICJI”. Te osoby po zakończeniu nauki uzyskają stopień podkomisarza Policji. Na tą chwilę w całym garnizonie warmińsko – mazurskim mamy do obsadzenia jeszcze 135 wakatów, co w przeliczeniu na procentu całego garnizonu wynosi ok. 4 %. W województwie warmińsko – mazurskim jak i w całej Polsce nie ma limitów przyjęć, co oznacza w skrócie, że ile osób się zgłosi tyle przyjmiemy. Warunek?

Osoba, która chce wstąpić w szeregi ponad 100 tys. formacji musi przejść pozytywnie wszystkie etapy rekrutacji. Cała procedura rozpoczyna się od testu z wiedzy ogólnej. Następnie kandydaci muszą wykazać się dobrą kondycją, pokonując tor przeszkód podczas testu sprawności fizycznej. Kolejnym etapem jest test psychologiczny multiselect. Po jego zdaniu kandydat przystępuje do wywiadu zorganizowanego. Na sam koniec osoby ubiegające się o przyjęcie do Policji przechodzą szereg badań lekarskich. Wszystkich tych, którzy zdecydują się służyć wiernie narodowi i obywatelom zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej (http://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol), na której można uzyskać wszelkie informację dotyczące zasad rekrutacji.

W dzisiejszej uroczystości wzięli udział: Dyrektor Biura Wojewody Agnieszka Warakomska – Poczobutt, Wicemarszałek Marcin Kuchciński, I Zastępca Prezydenta Olsztyna Ryszard Kuć oraz gospodarz uroczystości nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie.

Oprócz 28 nowo przyjętych policjantów podczas uroczystości 24 policjantów zostało odznaczonych odznaką Zasłużony Policjant, 2 policjantów uzyskało awans na wyższe stopnie, a 2 osoby zostały odznaczone medalami za Zasługi dla Policji.

Dzisiaj przyjęte osoby trafią do KMP w Olsztynie (8 osób), OPP Olsztyn (4 osoby), KPP Węgorzewo, Szczytno, Ostróda, Lidzbark Warmiński, Iława, Ełk (po 2 osoby) do KMP w Elblągu i Komend Powiatowych Policji w Bartoszycach, Ketrzynie i Piszu trafi po 1 osobie.

Po odegraniu hymnu Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek odznaczył 24 policjantów odznaką Zasłużony Policjant oraz wręczył awans na wyższy stopień Zastępcy Naczelnika Prewencji mł insp. Mariuszowi Zielińskiemu. Następnie Szef policjantów garnizonu warmińsko – mazurskiego odznaczył brązowym medalem za Zasługi dla Policji Zastępcę Naczelnika Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie Grzegorza Bukowskiego oraz Marcina Dublaszewskiego.

Nadinsp. Tomasz Klimek przywitał gości, a nowym funkcjonariuszom pogratulował wstąpienia w szeregi policji . Stwierdził, ze policjantem jest się nie tylko na służbie, ale również poza nią. Policja to także satysfakcja i wdzięczność od społeczeństwa.

Wicemarszałek Marcin Kuchciński podziękował za zaproszenie i zwrócił się do nowo przyjętych policjantów, że to właśnie oni będą dbali o bezpieczeństwo mieszkańców nie tylko Warmii i Mazur. Zauważył również, że jest to wyjątkowe ślubowanie ze względu na odznaczenia pozostałych funkcjonariuszy. Wszystkim zebranym policjantom życzył dobrej służby i powrotów do domu.

Na koniec list od Wojewody Artura Chojeckiego odczytała Dyrektor Bira Wojewody Pani Agnieszka Warakomska - Poczybutt. Wojewoda w liście pozdrowił wszystkich zgromadzonych na uroczystości ślubowania, zwłaszcza nowo przyjętych policjantów i ich bliskich. Pan wojewoda odniósł się także do tego, że służba w Policji jest bardzo wysoko oceniana przez społeczeństwo. W końcowych słowach wyraził uznanie za służbę i życzył powodzenia.

Przypominamy, że od ubiegłego roku funkcjonariusze Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, w każdą trzecią sobotę miesiąca 2019 roku w godzinach od 10.00 do 14.00, zapraszają osoby zainteresowane służbą w Policji na halę sportową, aby dowiedzieć się, jak wygląda rekrutacja, osoby te mogą skorzystać z rad policyjnych instruktorów i spróbować swoich sił na torze sprawnościowym.

kw