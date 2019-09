Gorzowski policjant Mistrzem Polski w kajakarstwie Data publikacji 10.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Sierżant sztabowy Dawid Markowski z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. zdobył 5 złotych i 1 srebrny medal podczas XXII Mistrzostw Polski Masters w kajakarstwie klasycznym, które odbyły się w Wałczu. Funkcjonariusz Wydziału Sztabu Policji dorzucił kolejne „krążki” do swojej bogatej kolekcji, w której znajduje się m.in. srebrny medal Mistrzostw Europy.

W miniony weekend (6-8 września) w Wałczu odbyły się XXII Mistrzostwa Polski Masters w kajakarstwie klasycznym. Wśród wielu uczestników znalazł się także sierżant sztabowy Dawid Markowski z Wydziału Sztabu Policji gorzowskiej komendy, który odegrał kluczową rolę podczas zawodów. Dawid startował w kategorii zawodników powyżej 35 roku życia i w sześciu konkurencjach zdobył pięć złotych medali oraz jeden srebrny. Na najwyższym stopniu podium stanął w wyścigu indywidualnym na 200 m, dwójkowym na 1000 m i 200 m oraz w czwórkach na 1000 m i 200 m. Drugie miejsce zajął w konkurencji indywidualnej na 1000 m.

To kolejne medale w bogatej kolekcji Dawida, który swoją przygodę z kajakarstwem rozpoczął już w szkole podstawowej. Od tego czasu startował w wielu zawodach odnosząc znaczące sukcesy. Przez 11 lat uprawiał sport zawodowo i zdobył tytuł Wicemistrza Europy w kategorii młodzieżowców (do 23 lat), co jest jego największym osiągnięciem. Aktualnie reprezentuje gorzowski klub sportowy Admira, gdzie wspólnie z kolegami trenuje nawet sześć razy w tygodniu.

Dawidowi serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Opracował: sierż. szt. Mateusz Sławek

Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.