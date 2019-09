Eskortowali rodzącą kobietę Data publikacji 10.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Na drodze w Trzebownisku kierowca opla zatrzymał policyjny patrol. Zdenerwowany mężczyzna poprosił o pomoc, bo jego żona zaczęła rodzić, a on tkwi w korku. Bał się, że nie zdąży dojechać do szpitala. Policjanci ruchu drogowego z komendy wojewódzkiej w Rzeszowie, na sygnałach eskortowali samochód z rodzącą kobietą.

Wczoraj, przed godz. 8 w Trzebownisku, policjantów patrolujących trasę Zaczernie - Sokołów Małopolski zatrzymał mężczyzna. Kierujący oplem jechał w przeciwnym kierunku, w stronę Rzeszowa. Zdenerwowany mężczyzna zwrócił się do policjantów o pomoc, gdyż jego żona właśnie zaczęła rodzić. Jak wyjaśnił, nie zdąży do szpitala, gdyż są za duże korki. Nie było czasu do stracenia, więc policjanci polecili kierującemu oplem, aby jechał za nim.

Funkcjonariusze niezwłocznie powiadomili o całej sytuacji dyżurnego, po czym włączając sygnały pojazdu uprzywilejowanego, ruszyli w kierunku centrum miasta, eskortując opla.

Cała akcja rozgrywała się w błyskawicznym tempie. Kobieta niemalże w ostatniej chwili trafiła do szpitala.