Krakowscy policjanci rozbili grupę wyłudzającą haracze Data publikacji 10.09.2019 Policjanci z I Komisariatu Policji w Krakowie zatrzymali trzech mężczyzn, którzy trudnili się wyłudzeniami haraczy od lokalnych sprzedawców. Z ustaleń śledczych wynika, że przestępcy działali na terenie Krakowa. Cała trójka usłyszała już zarzuty kradzieży rozbójniczej, fałszowania dokumentów, gróźb karalnych jak również używania przemocy oraz groźby wywierania wpływu. Mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na okres dwóch miesięcy. Podejrzanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci ze Starego Miasta wpadli na trop grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniami haraczy od osób trudniących się drobnym handlem ulicznym na terenie Krakowa. Funkcjonariusze tygodniami prowadzili obserwację, ustalenia operacyjne, przeglądali monitoringi. Pełne zaangażowanie i intensywne rozpracowanie pozwoliło na wytypowanie trzech mężczyzn. Z ustaleń wynikało, że są oni powiązani ze środowiskiem pseudokibiców. Mężczyźni wyjątkowo brutalni, w swoimi działaniu nie przebierali w środkach.

Przygotowania do zatrzymania przestępców trwały kilka dni, z informacji wynikało, że podejrzewani mogą posiadać w domu broń oraz inne niebezpieczne narzędzia, w związku z czym w zatrzymaniach uczestniczyli policyjni antyterroryści z Krakowa i Rzeszowa. Akcja została przeprowadzona w piątek, 6 września br. Policjanci weszli jednocześnie do trzech mieszkań na terenie Nowej Huty. Zatrzymano trzech mężczyzn w wieku 25, 25 i 29 lat. Cała trójka przewijała się w policyjnych kartotekach, byli karani m.in. za pobicia, narkotyki, włamania. W przeszukanych mieszkaniach funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę i podrabiane dokumenty.

Zatrzymani w Prokuraturze Kraków Śródmieście Zachód usłyszeli zarzuty. Dotyczyły one m.in. kradzieży rozbójniczej, fałszowania dokumentów, gróźb karalnych jak również używania przemocy oraz gróźb i wywierania wpływu. Jeszcze tego samego dnia decyzją sądu zostali aresztowani na okres 2 miesięcy i trafili do aresztu śledczego. Podejrzanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Kryminalni ustalają kolejnych pokrzywdzonych w tej sprawie. Osoby, które mogły paść ofiarą działalności tej grupy proszone są o zgłaszanie się do Komisariatu Policji I w Krakowie.

(KWP w Krakowie / mw)