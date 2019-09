Pędzący motocyklista namierzony przez policjantów z grupy "SPEED" Data publikacji 10.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z bydgoskiej „drogówki” działający w ramach grupy „SPEED” namierzyli pędzącego motocyklistę. Kierujący jechał z prędkością 114 km/h. Funkcjonariusze zatrzymali go do kontroli. Kierujący stracił prawo jazdy. Sprawa będzie mieć swój finał w sądzie.

Do zdarzenia doszło na ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy. Wówczas policjanci z bydgoskiego wydziału ruchu drogowego, kontrolując ten odcinek drogi, zauważyli kierującego motocyklem marki Yamaha, który za skrzyżowaniem zaczął przyspieszać. Funkcjonariusze ruszyli za nim i zaczęli sprawdzać jego prędkość.

Jak się okazało, na odcinku drogi, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h, pomiar wskazał przekroczenie prędkości o 64 km/h. Patrol natychmiast zatrzymał kierującego do kontroli. Mężczyzna odmówił przyjęcia mandatu karnego za popełnione wykroczenie. W związku z tym, policjanci poinformowali 27-latka o sporządzeniu wniosku o ukaranie do sądu. Ponadto, zatrzymali kierującemu prawo jazdy.

(KWP w Bydgoszczy / mw)