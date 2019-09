Finał XIX kynologicznych Mistrzostw Policji - wrocławski policjant wraz ze swoim psem na I miejscu podium Data publikacji 10.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W Zakładzie Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji z siedzibą w Sułkowicach 6 września br. odbyło się uroczyste zakończenie XIX Finału Kynologicznych Mistrzostw Policji. Przez cztery dni trwała rywalizacja, w której uczestniczyli najlepsi w kraju przewodnicy psów służbowych do wyszukiwania zapachów narkotyków i wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych. Honorowy patronat nad Mistrzostwami objęli Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji i Komendant Główny Policji.

W finale Mistrzostw udział wzięło 17 drużyn reprezentujących komendy wojewódzkie Policji i Komendę Stołeczną Policji. W Mistrzostwach, na zasadzie honorowego uczestnictwa, wzięli udział przedstawiciele Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej oraz Wojska Polskiego. Celem tego typu zmagań jest podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych przewodników i sprawności użytkowej psów służbowych, jak również propagowanie efektywnego wykorzystania psów w przeciwdziałaniu i zwalczaniu przestępczości.

Finał Mistrzostw obejmował:

test wiedzy,

posłuszeństwo ogólne psa, w tym pokonywanie przeszkód,

szukanie zapachów materiałów wybuchowych,

szukanie zapachów narkotyków,

praktyczne umiejętności udzielania pomocy poszkodowanym.

W klasyfikacji indywidualnej I miejsce zdobył asp. Marek Balcerkiewicz z psem HAR do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Przewodnik z psem został też wyróżniony za zdobycie największej liczby punktów wśród przewodników psów do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom!

(KWP we Wrocławiu / mw)