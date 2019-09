Przewrócony autobus z dziećmi po zderzeniu z osobówką – policjanci ustalają okoliczności zdarzenia drogowego Data publikacji 10.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj We workowy poranek w powiecie żarskim osobowy vw golf zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w autobus, którym podróżowało do szkoło ponad 40 dzieci. Na szczęście w wyniku tego zdarzenia nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Na miejscu pracują policjanci, którzy będą ustalać wszelkie okoliczności tego zdarzenia drogowego. Z uwagi na opady deszczu, a w konsekwencji mokrą nawierzchnię apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków na drodze.

We wtorek (10 września), kilkanaście minut po godzinie 7 dyżurny żarskiej Policji otrzymał zgłoszenie o poważnym zdarzeniu drogowym na drodze W-289, w którym uczestniczył autobus przewożący uczniów do szkół oraz osobowy vw golf. Na miejscu natychmiast pojawiły się policyjne patrole i służby ratunkowe. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów ruchu drogowego kierujący vw golfem nie opanował pojazdu na łuku drogi, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w jadący z przeciwnego kierunku autobus. W wyniku zderzenia autobus zjechał na pobocze i przewrócił się na bok. Podróżowało nim ponad 40 dzieci do szkół podstawowych w Lubsku. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Dzieci zostały zabrane z miejsca zdarzenia przez rodziców i opiekunów. Policjanci pod nadzorem prokuratora pracują na miejscu zdarzenia przeprowadzając czynności procesowe, m.in. oględziny miejsca zdarzenia, oględziny pojazdów. Wszelkie okoliczności tego zdarzenia, a zwłaszcza przyczyny będą wyjaśniane w prowadzonym przez policjantów postępowaniu.

Z uwagi na opady deszczu, a w konsekwencji mokrą nawierzchnię jezdni apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków na drodze. To jej niedostosowanie na drodze jest najczęstszą przyczyną wypadków. Zwłaszcza wtedy, gdy po intensywnych opadach deszczu jezdnia jest mokra i śliska. A to w połączeniu z nadmierną prędkością sprawia, że droga hamowania niebezpiecznie się wydłuża, co może mieć poważne konsekwencje.

Źródło: kom. Aneta Berestecka

Komenda Powiatowa Policji w Żarach