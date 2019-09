Nastolatka po potrąceniu z poważnymi obrażeniami. Kierowca już wcześniej stracił prawo jazdy Data publikacji 10.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci wyjaśniają okoliczności potrącenia nastolatki, do którego doszło w Gorzowie Wlkp. Mężczyzna w busie prawdopodobnie nie zauważył jej na przejściu dla pieszych. 16-latka trafiła do szpitala, ma poważne obrażenia. 64-latek w busie nie powinien w ogóle kierować, bo wcześniej stracił prawo jazdy. Policjanci przypominają o zachowaniu szczególnej ostrożności na drodze. Zwłaszcza, że zbliża się jesień.

Przed godziną 8 gorzowscy policjanci zostali poinformowani o potrąceniu młodej osoby na ul. Wyszyńskiego. Na miejscu niezbędni byli nie tylko funkcjonariusze, ale także pogotowie ratunkowe. Początkowo nieprzytomna dziewczyna została przeniesiona do karetki, a następnie trafiła do szpitala. Na miejscu pozostali funkcjonariusze ruchu drogowego, by jak najdokładniej odtworzyć przebieg i okoliczności zdarzenia.

Wstępne ustalenia funkcjonariuszy wskazują, że VW T4 jechał ul. Wyszyńskiego w stronę centrum miasta. Na jednym z przejść dla pieszych 64-letni kierowca prawdopodobnie nie zauważył nastolatki. Doszło do potrącenia, a 16-latka trafiła do szpitala. Policjanci nie mieli zastrzeżeń do stanu trzeźwości mężczyzny. 64-latek nie miał jednak uprawnień do kierowania, bo wcześniej je stracił. Z powodu uszkodzeń funkcjonariusze zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu. Po zderzeniu ma uszkodzony przód. W sprawie porannego wypadku będzie toczyło się postępowanie.

W 2018 roku na lubuskich drogach doszło do 144 wypadków z udziałem pieszych, w których zginęło 15 osób, a 138 zostało rannych. Przy takich zdarzeniach rzadko kiedy udaje się pieszemu wyjść bez obrażeń. Do wypadków dochodzi także w miejscach, w których powinien być szczególnie chroniony – na oznakowanych przejściach. Takich zdarzeń było w 2018 roku 86, zginęły 4 osoby. W tym roku na przejściach dla pieszych zginęły też 4 osoby. Łącznie w 88 wypadkach z udziałem pieszych, 10 osób straciło życie (od początku 2019 r.).

Przed kierowcami i pieszymi najtrudniejszy okres. Zbliżająca się jesień, a w związku z tym krótszy dzień i ciężkie warunki pogodowe, nie będą poprawiać bezpieczeństwa. Stąd działania policji, kampanie informacyjne, przekazywane elementy odblaskowe i przypominanie o zasadach bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że zwłaszcza rano, przejścia dla pieszych pełne są młodzieży, która idzie do szkoły. Piesi nie powinni zapominać o swoim bezpieczeństwie. Przejście dla pieszych daje pierwszeństwo, ale nie wyklucza błędów kierowców. Warto więc przez cały czas obserwować pojazdy, które zbliżają się do nas z lewej lub prawej strony.

podkom. Grzegorz Jaroszewicz

Zespół Prasowy

KWP w Gorzowie Wlkp.