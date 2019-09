Nakielski dzielnicowy w czasie wolnym zatrzymał poszukiwanego nastolatka Data publikacji 10.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj To, że policjantem jest się zawsze, a nie tylko wtedy kiedy ubiera się mundur udowodnił wczoraj dzielnicowy z Nakła. Mundurowy w czasie wolnym zatrzymał 15-latka, który był poszukiwany w związku z sądowym nakazem doprowadzenia do ośrodka wychowawczego.

Służba policyjna nie kończy się z chwilą zdjęcia munduru i schowania go do szafy. Policjantem jest się całą dobę i w każdym miejscu. Poświadczył to swoim zachowaniem dzielnicowy z Nakła.

Wczoraj (9.9.19) funkcjonariusz w czasie wolnym robił zakupy w jednym z marketów. Na hali sprzedaży zauważył znanego służbowo 15-latka. Mundurowy wiedział, że nastolatek jest poszukiwany w związku z sądowym nakazem doprowadzenia go do placówki wychowawczej, dlatego też bez chwili wahania go ujął i o zatrzymaniu powiadomił dyżurnego. 15-latek został doprowadzony do komendy, skąd z uwagi na stan zdrowia został czasowo przewieziony do placówki medycznej. Niebawem zgodnie z poleceniem sądu trafi do ośrodka wychowawczego.