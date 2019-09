Zaginiony senior odnaleziony przez policjantów i strażaków Data publikacji 10.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Kilkudziesięciu policjantów wspomaganych przez strażaków zawodowych i druhów ochotników szukało 74-letniego mieszkańca gminy Stromiec. Mężczyzna wyszedł z miejscowości Lipskie Budy i nie było z nim żadnego kontaktu. Poszukiwania seniora trwały całą noc i poranek. Zakończyły się sukcesem. Dzisiaj około godz. 9 zaginionego mężczyznę odnaleźli białobrzescy policjanci.

Wczoraj wieczorem policjanci z białobrzeskiej komendy zostali poinformowani o zaginięciu 74-letniego mężczyzny cierpiącego na problemy z pamięcią. Rodzina, która była zaniepokojona jego kilkugodzinną nieobecnością poprosiła o pomoc policjantów.

Natychmiast po przyjęciu informacji o zaginięciu rozpoczęto poszukiwania. Przed północą Komendant Powiatowy Policji w Białobrzegach ogłosił alarm dla całego stanu jednostki. Po kilkunastu minutach w komendzie stawiali się kolejni mundurowi gotowi szukać 74-latka. Z pomocą przyszli również białobrzescy strażacy zawodowi i druhowie z OSP. Poszukiwania wspierane były również przez funkcjonariusza z KPP w Szydłowcu, który przyjechał na miejsce z psem tropiącym.

Mundurowi sprawdzali każde miejsca, w których mógł przebywać 74-latek. Przez okoliczne lasy i tereny szli tyralierą, by nie pominąć żadnego miejsca. Dzisiaj około godz. 9 zaginionego mężczyznę odnaleźli policjanci ze strażakami. Mężczyzna siedział na polu, był wychłodzony, a kontakt z nim utrudniony. Na miejsce natychmiast została wezwana karetka pogotowia, która przewiozła go do szpitala. Senior trafił pod opiekę lekarzy.

Autor: sierż. szt. Ewa Kozyra