Ogólnopolskie działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego" Data publikacji 11.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 12 września 2019 roku policjanci ruchu drogowego przeprowadzą ogólnopolskie działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Celem tej akcji jest zmniejszenie liczby wypadków drogowych, w których uczestniczą piesi i rowerzyści.

12 września w całym kraju policjanci ruchu drogowego przeprowadzą wzmożone działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Nadzorem objęte zostaną odcinki dróg, skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych, w których ryzyko powstania wypadku jest największe. Mimo, iż nadrzędnym celem działań będzie egzekwowanie przestrzegania przepisów mających ścisły związek z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego, policjanci będą zwracać uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

Działania ukierunkowane są na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów – tych użytkowników dróg, którzy w żaden sposób nie są chronieni nadwoziem pojazdu, lecz są narażeni na kontakt z nim. Należy wyraźnie zaznaczyć, że najbardziej zagrożona wypadkami grupa wśród tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego to piesi. Niestety znaczna część zdarzeń, w których dochodzi do potrącenia pieszego ma miejsce na przejściach dla pieszych. W ramach realizowanych już po raz dziewiąty w tym roku działań o zasięgu ogólnopolskim funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych, zwłaszcza w obrębie oznakowanych przejść dla pieszych.

Kierujący samochodami zobowiązani są do zwiększenia uwagi szczególnie przy przejściach dla pieszych, przejazdach dla rowerzystów i skrzyżowaniach, gdzie powinni spodziewać się pieszych oraz kierujących jednośladami. Natomiast kierujący jednośladami powinni pamiętać, że mniejsze gabaryty ich pojazdów utrudniają innym ich dostrzeżenie, co powinno z kolei wpłynąć na dostosowanie sposobu jazdy do warunków ruchu zmniejszając ryzyko wypadku.

W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego apelujemy o rozwagę i stosowanie przepisów ruchu drogowego.

(Biuro Ruchu Drogowego KGP)