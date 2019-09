Uroczysty apel w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu oraz ślubowanie nowych policjantów Data publikacji 10.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj To był wyjątkowych dzień dla kilkudziesięciu osób. Dzisiaj przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu odbył się uroczysty apel z okazji powołania na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu podinsp. Sebastiana Strzeżka, ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz wręczenie odznaczeń resortowych.

Dzisiaj odbył się uroczysty apel, podczas którgo ślubowało 58 nowo przyjętych funkcjonariuszy Policji, w tym 14 kobiet. Policjantów przywitał Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu mł. insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk, podkreślając, jak trudna i odpowiedzialna jest to służba. Życzył wszystkim nowym funkcjonariuszom sukcesów zawodowych oraz szybkich awansów. Natomiast rodzinom nowych stróżów prawa życzył wytrwałości i zrozumienia dla trudów tego zawodu. Do życzeń komendanta dołączył się także Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu podinsp. Dariusz Brzezicki. Po uruczystym ślubowaniu pierwsze szkolenie dla nowych policjantów przeprowadził Zespół Komunikacji Wewnętrznej KWP zs. w Radomiu. W czasie szkolenia poruszano m.in. kwestie wizerunku policjantów. Do funkcjonariuszy trafiły też obrazki z patronem Policjantów, Michałem Archaniołem, które przekazał ks. kanonik Mirosława Dragiel.

Teraz przed nowo przyjętymi funkcjonariuszami sześciomiesięczny kurs przygotowawczy, podczas którego zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po tym czasie, w ramach adaptacji zawodowej, pełnić będą służby patrolowe w praktyce, weryfikując nabytą wcześniej wiedzę. Po odbyciu tego szkolenia wrócą do jednostek terenowych naszego województwa i tam pełnić będą dalszą służbę. Podczas procedury rekrutacyjnej największą liczbę punktów zdobył post. Zbigniew Pawłowski uzyskując 180 punktów. Posterunkowy Pawłowski służbę będzie pełnił w Komendzie Powiatowej Policji w Węgrowie.

Funkcjonariusze po szkoleniu, służbę pełnić będą w 22 jednostkach naszego garnizonu (w Białobrzegach - 1, Gostyninie - 2, Grójcu - 4, Kozienicach - 1, Lipsku - 1, Makowie Maz. - 1, Mławie - 2, Ostrołęce - 3, Ostrowi Maz. - 1, Płocku - 11, Przysusze - 1, Pułtusku - 1, Radomiu - 10, Sochaczewie - 4, Szydłowcu - 1, Węgrowie - 1, Wyszkowie - 1, Zwoleniu - 1, Żurominie - 1, Żyrardowie - 3 oraz SPPP w Radomiu - 3 i SPPP w Płocku - 5).

W kolejnej części dzisiejszej uroczystości Komendant Wojewódzki Policji mł. insp. Zbigniew Mikołajczyk w towarzystwie zastępców: podinsp. Sebastiana Strzeżka i mł. insp. Dariusza Krzesickiego wręczył złote, srebrne i brązowe odznaczenia resortowe „Zasłużony Policjant”. Odnaczonych w ten sposób zostało 68 policjantów. W gronie tym znaleźli się m.in. podinsp. Michał Pawliński - naczelnik Sztabu Policji KWP, podinsp. Krzysztof Kapturski - zastępca naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej KWP, insp. Jarosław Brzozowski - Komendant Powiatowy Policji w Płońsku, insp. Artur Ryfiński - Komendant Powiatowy Policji w Mławie.

Po wręczeniu odznaczeń Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu wręczył rozkaz personalny o powołaniu na stanowisko zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu podinsp. Sebastianowi Strzeżkowi.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu