7 osób zatrzymanych w związku z rozbojami w salonach gier Data publikacji 11.09.2019 Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu i komendy w Żyrardowie zatrzymali siedem osób w sprawie rozbojów w salonach gier, które miały miejsce na terenie powiatu żyrardowskiego i grójeckiego. Wobec dwóch osób zastosowany został tymczasowy areszt, a trzy kolejne objęte zostały dozorem.

Policjanci z wydziału kryminalnego żyrardowskiej komendy wpadli na trop osób, które mogły mieć związek z brutalnymi rozbojami, do których doszło w Wymysłowie oraz w Warce (pow. grójecki). Do pierwszego zdarzenia doszło w Wymysłowie pod koniec lipca, do drugiego na początku września w Warce. Sprawcy bili pracowników salonów, a później je okradali.

Wspólnie z funkcjonariuszami z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu żyrardowscy „kryminalni” na terenie powiatu grójeckiego zatrzymali w ostatnich dniach siedem osób (18-44 lata) podejrzanych o przestępstwa.

Sąd zastosował tymczasowy areszt wobec dwóch osób: 30-letniego mieszkańca powiatu żyrardowskiego, który usłyszał dwa zarzuty rozboju oraz 44-letniego mieszkańca powiatu grójeckiego, który odpowie za rozbój, pomocnictwo w rozboju oraz posiadanie i udzielanie środków odurzających. Podczas przeszukania pomieszczeń policjanci znaleźli kilkadziesiąt gramów amfetaminy i marihuany, których właścicielem okazał się starszy z mężczyzn. Kolejne trzy osoby, dwóch mężczyzn i kobieta, zostały objęte dozorem policyjnym - zarzut pomocnictwa w rozboju usłyszeli 19- i 20-latek, którzy bezpośrednio pomagali przy przestępstwach.

18-letnia kobieta odpowie natomiast za posiadanie środków odurzających, które zostały znalezione przy niej podczas przeszukania. Grozi jej do 3 więzienia. Kolejni dwaj zatrzymani, 19 i 20-latek, po przesłuchaniu zostali zwolnieni po domów. Mężczyznom podejrzanym o rozboje i pomocnictwo w nich grozi nawet do 12 lat więzienia.

Autor: st. asp. Agnieszka Ciereszko