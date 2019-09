,,Życie po wypadku drogowym” Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Lubuska i Brandenburska Policja przy projekcie realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego organizują konferencję pod nazwą: ,,Życie po wypadku drogowym”. Inicjatywa ta ma na celu propagowanie bezpieczeństwa i kultury na drogach po obu stronach granicy. W osiągnięciu tym mają pomóc znane postaci, które będą uczestniczyć w tym projekcie.

Celem projektu, realizowanego w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020, jest ścisła współpraca, pomiędzy Policją polską i niemiecką realizującą wspólne cele na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Projekt poprzez wspólną otwartą konferencję, będzie propagował bezpieczeństwo oraz wyuczenie kultury jazdy, która będzie miała zastosowanie przez kierujących podczas przemieszczania się po drogach po obu stronach granicy.

W Polsce w 2018 roku odnotowano 31678 wypadków drogowych, w których 2862 osoby poniosły śmierć, a 37360 doznało obrażeń ciała. W porównaniu do 2017 roku stan bezpieczeństwa pod względem ilości wypadków drogowych w Polsce uległ poprawie - liczba wypadków zmalała o 1146, odnotowano natomiast wzrost o 26 ofiar śmiertelnych, osób rannych mniej o 2231. W 2018 roku w Polsce odnotowano 436460 kolizji drogowych. W województwie lubuskim w 2018 roku odnotowano 663 wypadki drogowe, w których 79 osób poniosło śmierć, a 790 osób odniosło obrażenia ciała (398 osób lekko rannych i 392 ciężko rannych). Odnotowano 12714 kolizji drogowych. W porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku odnotowano spadek ilości wypadków drogowych o 19, mniej o 5 ofiar śmiertelnych i mniej o 65 osób rannych. Spadła również ilość zgłoszonych Policji kolizji o 1160. Potrzeba organizowania projektów, które mogą wpłynąć na właściwe postawy zmotoryzowanych, a co za tym idzie zmniejszenia tragedii na drogach jest zatem ogromna.

Konferencja będzie miała formę otwartą, będzie dedykowana przede wszystkim dla uczniów szkół i młodzieży w wieku 17-25, jako grupy wiekowej najczęściej powodującej zdarzenia drogowe. Tematem przewodnim konferencji będzie zdarzenie drogowe (symulacja prawdziwego wypadku drogowego z udziałem pojazdu ciężarowego z naczepą oraz pojazdu osobowego), przyczyny jego powstania, mechanizm powstawania uszkodzeń pojazdów oraz skutki powstałe w psychice i na ciele uczestników zdarzenia drogowego. Zdobyta wiedza podczas konferencji dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz uzyskane umiejętności techniki i taktyki jazdy zostaną wykorzystane przez kierujących pojazdami w rejonie obszaru wsparcia co w przyszłości przyczyni się do ograniczenia ilości zaistniałych zdarzeń drogowych.

W propagowaniu tym mają pomóc znane osobistości. Na miejscu będzie były żużlowy Mistrz Świata Tomasz Gollob. Będziemy łączyć się także na żywo z Bartkiem Zmarzlikiem, który taki tytuł może już zdobyć za trzy tygodnie w Toruniu. Porozmawiamy również z Moniką Kuszyńską- wokalistka zespołu Varius Manx w latach 2000–2010. Do tego dojdzie dużo paneli tematycznych ze znanymi osobami, chociażby Łukaszem Byśkiniewiczem- kierowcą rajdowym TVN Turbo Rally Team, dziennikarzem motoryzacyjnym Adamem Kornackim, Januszem Popielem ze Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych czy dr n. med. Krzysztofem Gojdziem.

Projekt "Życie po wypadku drogowym" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regiolnalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020. Patronat medialny nad konferencją objęła TVP3 Gorzów Wlkp. oraz Radio Zachód.

Opracował: nadkom. Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.