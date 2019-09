NIECH PIESI NIE GINĄ NA DROGACH Data publikacji 11.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dla osób pieszych i kierowców zaczyna się najtrudniejszy dla bezpieczeństwa, zwłaszcza tych pierwszych okres – jesień. Trudne warunki atmosferyczne i coraz szybciej zapadający zmrok, wpływa na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu. Ale to przede wszystkim od naszego zachowania zależy, czy zbliżająca się jesień upłynie pod znakiem tragicznych zdarzeń drogowym, w których ktoś z naszych najbliższych nie doczeka Bożego Narodzenia, bo zginie pod kołami samochodu. Nie dopuśćmy do tego – zarówno jako kierowcy czy piesi – i bądźmy ostrożni oraz widoczni na drodze.

Każdy wypadek drogowy, w którym ginie człowiek to niewyobrażalna tragedia – przede wszystkim dla rodziny pokrzywdzonego. Czyjś syn, córka, tata czy babcia nie wrócą już do domu i to, jak traumatyczna jest to sytuacja, wie tylko ten kogo taka tragedia dotknęła. Również sprawca takiego zdarzenia, którego niebezpieczne zachowanie za kierownicą doprowadziło w konsekwencji do śmierci człowieka będzie do końca życia czuł wyrzuty sumienia. A czasami wystarczyło tylko skupić się na tym co dzieje się na drodze – zachować szczególną ostrożność przy przejściu dla pieszych czy ściągnąć nogę z gazu i dostosować prędkość do warunków na drodze. Warto pomyśleć o tym za każdym razem, gdy wsiadamy za kierownicę, zwłaszcza w takie dni jak ostatnio – z deszczową pogodą, skutkującą śliską nawierzchnia drogi.

We wtorek (10 września) w Gorzowie Wlkp. 16-letnia dziewczyna została potrącona na oznakowanym przejściu dla pieszych przez ciężarowego busa i z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala. Kierowca zlekceważył przepisy ruchu drogowego, zobowiązujące go do zachowania szczególnej ostrożności na przejściach dla pieszych – miejscach w których pieszy ma prawo czuć się bezpiecznie, przechodząc na drugą stronę drogi. Policjanci ustalają czy kierujący nie dostosował prędkości do warunków czy nie był po prostu skupiony za kierownicą i nie zauważył nastolatki na pasach. Piesi muszą czuć się bezpiecznie na przejściu dla pieszych, jednak oni również mają obowiązki – nie powinni zapominać o upewnieniu się, czy do przejścia nie zbliża się z dużą prędkością pojazd. Wówczas nie warto ryzykować i wchodzić wprost przed niego. W najlepszym przypadku skończymy na szpitalnym oddziale ratunkowym, a w najgorszym... Co z tego, gdy racja i przepisy ruchu drogowego są po naszej stronie, gdy w wyniku błędu kierowcy kończy z nogą, ręką w gipsie albo gorzej. Dopiero, gdy upewnimy się, że jest bezpiecznie, wchodźmy na pasy. Gdy pieszy porusza się poza obszarem zabudowanym, gdzie nie ma chodników zawsze powinien znajdować się po lewej stronie drogi, na poboczu, aby dostrzec jadące z naprzeciwka samochody i w razie zagrożenia móc zareagować, by odsunąć się jeszcze dalej od jezdni. I co istotne, zwłaszcza jesienią, gdy coraz szybciej zapada zmrok powinien nosić elementy odblaskowe. Dzięki nim, jest widoczny ze znacznie dalszej odległości dla kierowców, a przez mają oni więcej czasu na ewentualną reakcję.

Od początku 2019 roku na lubuskich drogach doszło do 88 wypadków z udziałem osób pieszych, w których śmierć poniosło 10 osób, 79 odniosło obrażenia ciała. 59 wypadków zdarzyło się z winy kierującego – najczęściej przyczyną było to nieustąpienie pierwszeństwa pieszym. Do 22 wypadków doszło z winy pieszego – najczęstsza przyczyna to nieostrożne wejście przed jadącym pojazdem. Zdecydowana większość – 75 wypadków miała miejsce na obszarze zabudowanym, a 13 na obszarze niezabudowanym. Dla większości społeczeństwa to tylko suche liczby. Jednak za każdą liczbą, każdym wypadkiem stoi osobista, rodzinna tragedia ludzka. Nie dopuśćmy, aby naszym zachowaniem na drodze, ta liczba niebezpiecznie się powiększała. Przestrzegajmy przepisów prawa – swoistego fundamentu, gwarantującego bezpieczeństwo na drogach. Apelujemy również o wzajemny szacunek, wzajemne zrozumienie między kierowcami, a osobami pieszymi. Tylko swoista symbioza, współistnienie między tymi dwiema grupami uczestników ruchu pozwoli zapewnić bezpieczeństwo, zwłaszcza niechronionych uczestników ruchu.

Opracował: podkom. Maciej Kimet

Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.