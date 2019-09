Policjanci zatrzymali podejrzanego o oszustwo na "policjanta" Data publikacji 11.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Rzeszowa zatrzymali mężczyznę podejrzanego o oszustwo dokonywane metodą na „funkcjonariusza”. Mężczyzna podając się za funkcjonariusza CBŚP, pod pozorem akcji przeciwko oszustom, wyłudził od mieszkanki Rzeszowa pieniądze. Okazało się, że mężczyzna już wcześniej popełniał podobne przestępstwa i był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Rzeszowie zastosował wobec 21-letniego mieszkańca Łodzi, areszt tymczasowy.

We wtorek policjanci uzyskali informację o możliwości popełnienia oszustwa na wnuczka. Jak ustali funkcjonariusze z mieszkanką Rzeszowa nawiązał kontakt nieznany mężczyzna, który podawał się za funkcjonariusza CBŚP. Jak wielokrotnie w przypadku takich oszustw, poinformował rozmówczynię, że oszuści wyłudzają pieniądze i że została oszukana, a pieniądze, które ostatnio wybrała z banku mogą być fałszywe. W związku z tym musi przekazać je policjantom, w celu sprawdzenia ich autentyczności.

Podczas rozmowy dokładnie wypytał pokrzywdzoną o posiadane oszczędności i lokaty w bankach. Zgodnie z ustaleniami, około godz. 12.30, pod jej dom przyjechał nieznany mężczyzna, któremu kobieta przekazała pieniądze. Pozostawił jej telefon komórkowy do dalszych kontaktów i tłumacząc się pośpiechem, odjechał.

Po przekazaniu pieniędzy pokrzywdzona pojechała do placówek bankowych, gdzie wybrała pieniądze. Rozmowy telefoniczne z nieznanymi osobami oraz zachowanie kobiety, zaniepokoiły rodzinę, która skojarzyła to z oszustwami i zawiadomiła policjantów.

W rejon placówek bankowych, do których udała się pokrzywdzona, pojechali kryminalni z rzeszowskiej komendy. Zauważyli pokrzywdzoną na ul. 3-go Maja. Cały czas rozmawiała przez telefon komórkowy, chociaż wcześniej, jak twierdziła rodzina, nigdy takiego telefonu nie używała. Policjanci obserwując kobietę zauważyli w pobliżu mężczyznę, który mógł mieć związek z tym oszustwem. Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy z wydziału do walki z przestępczością gospodarcza, natomiast kryminalni wspólnie z pokrzywdzoną i jej córką pojechali do komendy, przyjąć zawiadomieni o przestępstwie.

Okazało się, że zatrzymany to 21-letni mieszkaniec Łodzi. Mężczyzna był poszukiwany celem doprowadzenia do zakładu karnego i odbyciem kary pozbawienia wolności. Policjanci znaleźli przy nim przedmiot w kształcie policyjnej odznaki z fikcyjnym numerem identyfikacyjnym.

Wyjaśnieniem spraw zajęli się funkcjonariusze z wydziału dochodzeniowo-śledczego. Na podstawie zebranego materiału dowodowego przedstawili mu zarzut oszustwa. Okazało się, że mężczyzna był już karany za podobne przestępstwa, za które usłyszał 29 zarzutów. W związku z tymi czynami poszukiwany, był do odbycia kary 2 lat pozbawienia wolności.

Zebrane materiały policjanci przekazali do Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie. Prokurator przesłuchał podejrzanego, a następnie skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec niego aresztu tymczasowego. W czwartek Sąd Rejonowy w Rzeszowie objął 21-latka, 3-miesięcznym aresztem tymczasowym.