Proszowiccy policjanci zlikwidowali plantację konopi Data publikacji 11.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach zabezpieczyli 165 krzaków konopi, 2638 g marihuany i 12 g amfetaminy Plantacja znajdowała się na terenie jednej z miejscowości gminy Koniusza.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego ustalili, że w jednej z miejscowości gminy Koniusza znajduje się plantacja konopi. W budynku gospodarczym oraz foliowym tunelu policjanci znaleźli profesjonalnie przygotowaną plantację. Rosło tam 165 krzaków konopi w różnej fazie wzrostu oraz doniczki z sadzonkami konopi. W czasie przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli również prawie 3 kg marihuany oraz 12 gramów amfetaminy. Zabezpieczono także oprzyrządowanie wykorzystywane w trakcie produkcji narkotyku tj. lampy, wentylatory, wagi elektroniczne oraz nawozy służące do uprawy konopi.

Na miejscu policjanci zatrzymali dwie osoby, które „opiekowały” się plantacją – 42-letnią kobietę i 31-letniego mężczyznę. Kobieta po wykonaniu z nią czynności w komendzie została zwolniona do domu, natomiast mężczyzna po opuszczeniu pomieszczenia dla osób zatrzymanych został przewieziony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty uprawy konopi oraz posiadania środków odurzających, po czym trafił do aresztu na 3 miesiące. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 8.

(KWP w Krakowie / kp)