Finał Turnieju Par Patrolowych - dzień 1 Powrót Generuj PDF Drukuj Biegiem pościgowym rozpoczął się dziś w słupskiej Szkole Policji finał XXVI. edycji Finału Turnieju Par Patrolowych "Patrol roku". Główną nagrodą jest Puchar Przechodni Prezydenta Rzeczypospolitej. Pan Prezydent Andrzej Duda objął patronatem honorowym rywalizacje najlepszych polskich policjantów prewencji. Zwycięzców poznamy w piątek po południu.



Honorowy patronat nad XXVI. finałem Turnieju sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

XXVI. finał kontynuuje rozpoczęty kilka lat temu nowy etap w rywalizacji służb prewencyjnych - skupia się na konkurencjach, które jeszcze efektywniej eksponują najbardziej pożądane cechy policjanta prewencji.

Każda edycja finałowa pozwala ujawnić te płaszczyzny policyjnej praktyki, które wymagają ciągłego doskonalenia, przez co realizowany przez jednostki szkoleniowe proces dydaktyczny staje się bardziej praktyczny.

Coraz to nowym wyzwaniom codziennej służby odpowiadają też konkurencje turniejowe, których kolejność rozgrywania oraz charakter zmienia w zależności od interwencji, które przez cały rok podejmują policjanci. To właśnie na podstawie doświadczeń z codziennej służby przygotowywane są finałowe konkurencje.

Dziś pierwszy dzień finałowych zmagań. Szczegółowy program całych zawodów znajduje się w książeczce do pobrania poniżej. Strona z turniejową relacją będzie aktualizowana do późnych godzin wieczornych w miarę napływających materiałów. Zapraszamy do ponownych odwiedzin wkrótce.

Konkurencja 1

„Bieg pościgowy z elementami właściwymi dla specyfiki służby patrolowej”

--- Konkurencja zakończona trwa podliczanie wyników ---

Konkurencja 2

„Strzelanie sytuacyjne”

--- Konkurencja zakończona trwa podliczanie wyników ---

Konkurencja 3

„Stosowanie technik obezwładniania osób”

--- Konkurencja w trakcie rozgrywania ---

Zdjęcia z rywalizacji oraz materiały filmowe będą publikowane po zakończeniu danej konkurencji i zatwierdzeniu wyników przez sędziego głównego.



Szczegółowy program XXVI. Finału (.PDF 6 MB)



Plakat XXVI. Finału (.PDF 2,8 MB)

Nie można zapominać również o jeszcze jednym istotnym aspekcie finału rozgrywanego w słupskiej Szkole Policji. W rywalizacji uczestniczą policjanci z całej Polski, prezentujący różny poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego. Jest to doskonała platforma wymiany doświadczeń i dyskusji nad wyzwaniami codziennej służby.

Warto również odnotować, że policyjnej rywalizacji towarzyszy tez odprawa słuzbowa Naczelników Prewencji Komend Wojewódzkich i Komendy Stołecznej. Relację z tego spotkania przedstawimy w odrębnym komunikacie.

INAUGURACJA XXVI. FINAŁU

W przeddzień finału wszyscy uczestnicy spotkali się na odprawie technicznej, podczas której omówiono przebieg poszczególnych konkurencji i co najważniejsze wylosowano kolejność startową poszczególnych ekip w ciągu trzech dni turniejowych zmagań.