"Bezpieczna droga do szkoły" na Warmii i Mazurach Data publikacji 11.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Z początkiem roku szkolnego do szkół wróciły dzieci i młodzież. W trosce o ich bezpieczeństwo także policjanci od początku września odwiedzają szkoły i kontrolują ich okolice. Policyjni profilaktycy podczas spotkań z uczniami rozmawiają z nimi o obowiązujących przepisach i zasadach dotyczących bezpieczeństwa. Natomiast policjanci prewencji i ruchu drogowego skupiają swój wzrok na okolicach placówek edukacyjnych, szczególnie na przejściach dla pieszych, by nie dochodziło tam do groźnych sytuacji.

Do rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego przygotowywali się nie tylko uczniowie, ale również policjanci. W ostatnich tygodniach wakacji policjanci ruchu drogowego sprawdzali stan oznakowania dróg i urządzeń ostrzegawczo - zabezpieczających. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kierowali pisma do zarządców dróg z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości lub o uzupełnienie oznakowania.

Od pierwszego dnia szkoły policyjne patrole pełniące służbę w rejonach szkół zwracają uwagę na wszystkie nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego zarówno kierujących, jak i pieszych. Przypominają i uświadamiają kierującym pojazdami o zachowaniu ostrożności w pobliżu szkół i placówek oświatowych (przejścia dla pieszych). Mundurowi zwracają też uwagę czy pojazdy zatrzymujące się przy szkołach nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia, a także na sposób przewożenia dzieci.

Stałym elementem działań „Bezpieczna droga do szkoły” są spotkania policjantów z dziećmi poświęcone bezpieczeństwu w drodze do i ze szkoły. Policjanci zwracają na nich uwagę na zagadnienia dotyczące obowiązujących zasad poruszania się po drodze, w tym przechodzenia przez przejście dla pieszych oraz wskazują najbardziej niebezpieczne miejsca w rejonie szkoły. Będą także przypominać o potrzebie noszenia elementów odblaskowych.

Braniewo

Braniewski dzielnicowy oraz policyjny przewodnik psa z czworonogiem odwiedzili uczniów ze szkoły podstawowej w Szylenach. W trakcie edukacyjnej prelekcji mundurowi przypominali uważnym słuchaczom przepisy ruchu drogowego, zwracali także szczególną uwagę na niebezpieczne sytuacje, z którymi mogą się spotkać podczas codziennych zabaw. Kolejna część spotkania była prowadzona przez asp. Tomasza Gontarczyka, który na co dzień patroluje ulicę z Czarą – psem służbowym. Funkcjonariusz uwrażliwiał najmłodszych na to, jakich zachowań unikać w sytuacji, gdy napotkają agresywne zwierzę. Uczniowie pod czujnym okiem policjanta uczyli się jak przyjąć pozycję tzw. ,,żółwia’’, mieli także szansę zobaczyć pokaz tresury i posłuszeństwa czworonoga.

Ładowanie odtwarzacza...

Działdowo

Spotkania z młodzieżą stanowią nieodłączny element pracy edukacyjno-profilaktycznej policjantów. Młodzież wchodząca w wiek licealny nie zawsze ma świadomość konsekwencji podejmowanych przez siebie decyzji. Choć nie są to jeszcze osoby dorosłe i do końca samodzielne, to powinny zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności za swoje zachowanie. O zagrożeniach wieku młodzieńczego z uczniami klas pierwszych Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie na początku drugiego tygodnia nowego roku szkolnego rozmawiały policjantki z Działdowa.

"Bezpieczna droga do szkoły" w powiecie działdowskim

"Bezpieczna droga do szkoły" w powiecie działdowskim

"Bezpieczna droga do szkoły" w powiecie działdowskim

Więcej na ten temat na stronie http://dzialdowo.policja.gov.pl/o04/aktualnosci/61485,Dzialdowo-O-odpowiedzialnosci-i-bezpieczenstwie-z-mlodzieza-rozmawialy-policjant.html

Mrągowo

Przez cały okres roku szkolnego także mrągowscy policjanci prowadzić będą stałą, systematyczną pracę z dziećmi i młodzieżą szkolną ukierunkowaną głównie na profilaktykę i edukację w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ponadto, policjanci prowadzić będą wzmożone kontrole pojazdów dowożących dzieci do szkół. Funkcjonariusze kontrolować będą przede wszystkim sposób realizacji ustawowego obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach. Na pobłażliwość policjantów nie mogą liczyć również ci kierowcy, którzy w rejonach szkół będą przekraczać dozwolona prędkość, bądź też wyprzedzać na przejściach dla pieszych. W ramach rozpoczętych działań funkcjonariusze rozdali również odblaski. Otrzymali je uczniowie szkoły w Nawiadach. Placówka ta niestety znajduje się przy ruchliwej drodze krajowej numer 59, dlatego tak ważne jest najmłodsi byli widoczni na drodze w jej pobliżu.

"Bezpieczna droga do szkoły" w powiecie mrągowskim

"Bezpieczna droga do szkoły" w powiecie mrągowskim

"Bezpieczna droga do szkoły" w powiecie mrągowskim

Więcej na ten temat na stronie http://mragowo.policja.gov.pl/o11/aktualnosci/61291,Bezpieczna-droga-do-szkoly-z-odblaskami-od-policjantow.html

Nowe Miasto Lubawskie

Dzięki współpracy z lokalnym animatorem kultury panem Ryszardem Krzemieniewskim policjanci (dzielnicowi z Nowego Miasta asp.szt. Paweł Cherkowski, mł.asp. Mateusz Soter oraz asystent ogniwa ruchu drogowego asp.szt. Tomasz Błaszkowski) strażnik miejski, funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego, oraz przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z Olsztyna i dyrektor Fabryki Mebli Szynaka spotkali się w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim z pierwszoklasistami ze wszystkich miejskich szkół podstawowych. W trakcie tego spotkania maluchy miały okazję wysłuchać prelekcji policjantów na temat właściwych zachowań w drodze do oraz ze szkoły a także poznać rolę i wagę jaką spełniają elementy odblaskowe dla pieszych. Największą radość pierwszoklasistom sprawiły prezenty, które otrzymali z rąk prelegentów. Imprezę wsparli liczni sponsorzy, którzy ufundowali: kamizelki odblaskowe, kolorowe chusty odblaskowe, plecaki, opaski i zawieszki odblaskowe. Dzieci zostały także obdarowane naklejkami odblaskowymi, planem lekcji i książeczkami. Wszystkie to przedmioty mają im przypominać o ich własnym bezpieczeństwie na drodze. Do przedstawicieli szkół nowomiejskich trafiły także materiały dydaktyczne z zakresu wychowania komunikacyjnego (filmy, gry dydaktyczne i plansze edukacyjne).

"Bezpieczna droga do szkoły" w powiecie nowomiejskim

"Bezpieczna droga do szkoły" w powiecie nowomiejskim

"Bezpieczna droga do szkoły" w powiecie nowomiejskim

Więcej na ten temat na stronie http://nowe-miasto-lubawskie.policja.gov.pl/o13/aktualnosci/61468,Lekcja-bezpieczenstwa-z-pierwszoklasistami.html

Ostróda

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego (03.09.2019) odbyła się nietypowa lekcja o bezpieczeństwie w Szkole Podstawowej nr 3 w Ostródzie. Tamtejszych uczniów odwiedził dzielnicowy wraz z policjantem z ostródzkiej drogówki. Policjanci opowiedzieli dzieciom, na czym polega ich praca i czym zajmują się na co dzień. Funkcjonariusze omówili również zasady bezpieczeństwa zarówno w ruchu drogowym, domu, szkole jak i na podwórku. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, czemu noszenie odblasków jest tak ważne i może uratować nam życie.

"Bezpieczna droga do szkoły" w powiecie ostródzkim.

"Bezpieczna droga do szkoły" w powiecie ostródzkim.

"Bezpieczna droga do szkoły" w powiecie ostródzkim.

Więcej na ten temat na stronie http://ostroda.policja.gov.pl/o15/aktualnosci/61238,Ostroda-Bezpiecznie-w-roku-szkolnym-Policjanci-z-wizyta-w-Szkole-Podstawowej-nr-.html

(tm)