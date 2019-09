Lubuscy policjanci w obławie za 26-latkiem podejrzewanym o zabójstwo kobiety Data publikacji 11.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci właściwie wszystkich policyjnych pionów z województwa lubuskiego zostali postawieni na nogi i zaangażowani są w działania poszukiwawcze za 26-letnim mężczyzną. Ten podejrzewany jest o zabójstwo swojej rówieśniczki, które miało miejsce przy ul. Owczej w Gorzowie Wlkp. Na miejscu pracują policyjni eksperci wraz z przedstawicielami Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

Trwa policyjna obława za 26-letnim mężczyzną, który podejrzewany jest o zabójstwo kobiety w tym samym wieku. Napastnik wszedł na teren pralni przy ul. Owczej w Gorzowie Wlkp. i mierząc do kobiety oddał strzał(y) w jej kierunku. Uzbrojony mężczyzna oddalił się z miejsca zdarzenia. Według wstępnych ustaleń działał on z góry powziętym zamiarem pozbawienia życia kobiety. Mimo reakcji medyków jej życia nie udało się uratować. Ruszyły działania właściwie wszystkich policyjnych pionów. Na miejscu trwają dokładne oględziny miejsca zdarzenia z udziałem ekspertów z laboratorium kryminalistycznego oraz śledczych. Prowadzone są także czynności procesowe z udziałem świadków tego zdarzenia. Te wykonywane są pod opieką policyjnego psychologa. Skupiamy się na działaniach poszukiwawczych, aby jak najszybciej zatrzymać 26-latka typowanego przez kryminalnych do tego zabójstwa. Najprawdopodobniej oddalił się on z miejsca osobowym autem. Udział w tych poszukiwaniach maja także policyjni przewodnicy z psami, którzy podejmują trop za napastnikiem ustalając możliwą drogę ucieczki. Komunikaty w tej sprawie trafiły do województw ościennych oraz poza granice zachodnią. Oddziały prewencji oraz policyjni kontrterroryści działają w wielu miejscach i są przygotowani na zatrzymanie napastnika. Lubuska Policja sporządza rysopis 26-latka. Wkrótce zostanie on opublikowany.

nadkom. Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.