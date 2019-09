Policyjna grupa „SPEED” aktywna na jarosławskich drogach Data publikacji 12.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Kierowcy lekceważący obowiązujące przepisy ruchu drogowego, muszą się liczyć z surowymi konsekwencjami. Aby przeciwdziałać tym najbardziej niebezpiecznym zachowaniom, od blisko dwóch miesięcy działa grupa „Speed”. Efekty pracy funkcjonariuszy wchodzących w jej skład pokazują, że w dalszym ciągu nie brakuje kierowców, którzy na drodze kierują się wyłącznie brawurą.

Grupa „Speed” została powołana po to, by przeciwdziałać tym najbardziej niebezpiecznym sytuacjom na drogach. Działa już od blisko dwóch miesięcy. W jej skład wchodzą doświadczeni funkcjonariusze ruchu drogowego, którzy w codziennej służbie wykorzystują najnowocześniejszy sprzęt, jakim dysponuje Policja, m.in. mierniki prędkości z wizualizacją oraz pojazdy wyposażone w wideorejestratory. Ich działania wspierają policjanci z wydziałów: kryminalnego, do walki z cyberprzestępczością i wywiadu kryminalnego KWP.

Na pobłażliwość funkcjonariuszy nie mogą liczyć kierowcy, których niebezpieczne zachowanie na drodze stwarza zagrożenie dla innych. Przecenianie własnych możliwości, nadmierna prędkość, niebezpiecznie wykonywane manewry, niejednokrotnie prowadzą do tragicznych zdarzeń.

W ostatnich tygodniach, jarosławscy policjanci wchodzący w skład grupy „Speed”, wielokrotnie interweniowali wobec kierowców, którzy przekraczali prędkość.

W lipcu, w Bystrowicach, na drodze wojewódzkiej nr 880, dwóch kierowców straciło uprawnienia do kierowania pojazdami. Zarówno 21-latek kierujący hondą, jak i 42-letni kierowca skody, w terenie zbudowanym przekroczyli prędkość o 50 km/h.

W Zapałowie 21-letni mieszkaniec powiatu lubaczowskiego, nie dość, że przekroczył prędkość o ponad 50 km/h, to jeszcze wyprzedzał na przejściu dla pieszych. O 67 km/h za szybko jechał 43-letni kierowca audi. Na obwodnicy Jarosławia (odcinek drogi krajowej 94), jechał z prędkością 157 km/h.

W sierpniu, wideorejestrator nieoznakowanego radiowozu, zarejestrował w Bystrowicach kierowcę volkswagena golfa, który nie stosował się do obowiązujących ograniczeń prędkości. 27-letni mieszkaniec powiatu dębickiego jechał z prędkością 103 km/h, w terenie zabudowanym, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50 km/h.

Wszyscy kierujący zostali ukarani mandatem i punktami karnymi, na 3 miesiące stracili swoje prawa jazdy.

Od 19 lipca do 31 sierpnia br., na Podkarpaciu policjanci wchodzący w skład grupy „SPEED”, skontrolowali 3008 pojazdów, ujawnili 2872 wykroczenia i nałożyli 2405 mandatów, w tym 1647 za przekroczenie dozwolonej prędkości. 68 kierowców straciło prawo jazdy za przekroczenie prędkości o co najmniej 50 km/h w terenie zabudowanym. 16 kierowców odpowie za przestępstwa miedzy innymi – jazdę w stanie nietrzeźwości i niestosowanie się do wyroku sądowego.