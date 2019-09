Jego pasją jest kolarstwo górskie! Data publikacji 12.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Asp. Piotr Bańka ma na swoim koncie kilka wyścigów w kolarstwie górskim. Na co dzień jest wykładowcą Zakładu Prewencji CSP. Rywalizował już w takich imprezach jak: Legia MTB Maraton, Lotto Poland Bike Maraton, Mazovia MTB Maraton, MTB Cross Maraton — liga świętokrzyska. Na tegorocznym cyklu pięciu wyścigów o Puchar Komendanta Głównego Policji dla funkcjonariuszy zajął miejsca na czele stawki.

Przygodę z kolarstwem asp. Piotr Bańka rozpoczął już w szkole średniej. Niestety w 2015 roku pasję przerwał wypadek motocyklowy. Kiedy powrócił do sprawności, jednoślad okazał się dodatkowo sposobem na dalszą rehabilitację. To spowodowało, że już w pełni zdrowia rozpoczął cykliczne udziały w zawodach.

Jak sam podkreśla intensywne treningi znacznie przyczyniają się do poprawy wytrzymałości i wydolności organizmu. To pozwala mu przygotować się do wyścigów, które są bardzo wymagające. Niejednokrotnie warunki na trasie są bardzo ciężkie, chociażby z uwagi na dużą ilość błota i wzniesienia. Samo ukończenie takich etapów jest już zwycięstwem.

Nasz wykładowca w przyszłym roku planuje udział w wyścigu etapowym trwającym 4 dni. Zawody odbędą się w Szklarskiej Porębie. Chce również pokazać się na arenie międzynarodowej, w bardzo ciężkim maratonie długodystansowym odbywającym się w Austrii.

Serdecznie gratulujemy cykliście osiągniętych sukcesów i życzymy kolejnych!

(CSP w Legionowie / kp)