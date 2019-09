Czy wiesz, że... Data publikacji 12.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Czy wiesz, jak się zachować na drodze widząc pojazd uprzywilejowany?

Kiedy widzisz pojazd uprzywilejowany, czyli taki który wysyła sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi, jesteś zobowiązany ułatwić przejazd takiego pojazdu. Twoje zachowanie powinno polegać na niezwłocznym usunięciu się z jego drogi. Należy dojechać do krawędzi jezdni, a nawet wjechać na pas zieleni lub zjechać na pobocze i w razie potrzeby zatrzymać się. Możesz wykorzystać takie miejsca jak do np. przystanek, zatoka postojowa.

W niektórych sytuacjach ustąpienie pierwszeństwa polegać może na przyspieszeniu tak, aby nie zmuszać pojazdu uprzywilejowanego do gwałtownego hamowania. Nie wolno wjeżdżać na skrzyżowanie, kiedy nie ma na nim miejsca do kontynuowania jazdy, bo to może utrudnić przejazd na przykład karetce. Za powodowanie utrudnień możesz zostać ukarany mandatem i otrzymać punkty karne. Warto przede wszystkim pamiętać, że nie bez powodu takie postawy na drodze nazywa się tworzeniem „korytarzy życia”, bo twoja pomoc takiemu pojazdowi naprawdę przyczynia się do ratowania życia lub zdrowia innych.