Policjanci z Torunia wyjaśniają sprawę śmierci 61-latka Data publikacji 12.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W altance przy ul. Kraińskiej w Toruniu świadkowie znaleźli zwłoki 61-latka. Ślady na jego ciele wskazują, że mężczyzna mógł paść ofiarą przestępstwa. Policjanci zatrzymali do tej sprawy 46-latka.

W miniony wtorek (10.09.19) wieczorem dyżurny toruńskiej komendy otrzymał zgłoszenie o zwłokach mężczyzny znalezionych w jednej z altanek przy ul. Kraińskiej. Skierowani na miejsce funkcjonariusze ustalili, że znaleźli go znajomi, którzy od razu zaalarmowali policję. Na ciele 61-latka funkcjonariusze ujawnili rany, które mogą świadczyć o tym, że padł on ofiarą przestępstwa. Na miejscu pracowali kryminalni pod nadzorem prokuratora.

Do wyjaśnienia sprawy policjanci zatrzymali 46-latka, który pomieszkiwał w altance, gdzie znaleziono martwego mężczyznę. Sekcja zwłok potwierdziła, że do jego śmierci przyczyniły się inne osoby. O tym czy i jakiej treści zarzuty usłyszy zatrzymany 46-latek będzie decydował prokurator. Okoliczności sprawy wskazują, że możliwym jest przyjęcie kwalifikacji prawnej mówiącej o zabójstwie. Może za to grozić nawet dożywocie.