Obserwowali zachowanie kierowców na skrzyżowaniu Data publikacji 12.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Poprawa bezpieczeństwa i minimalizacja zagrożeń na drodze to jeden z priorytetów bydgoskich policjantów. Dlatego funkcjonariusze przy wykorzystaniu policyjnego pojazdu wyposażonego w kamery, wzięli "pod lupę" skrzyżowanie na bydgoskich Bartodziejach, gdzie w ostatnim czasie doszło do śmiertelnego wypadku.

Nieprzestrzeganie znaków oraz sygnałów drogowych przez kierowców to jedna z przyczyn wypadków i kolizji na terenie miasta i powiatu. Bydgoscy policjanci codziennie spotykają takie osoby na naszych drogach i wyciągają wobec nich konsekwencje. Tym razem policjanci z bydgoskiej „drogówki” przyglądali się zachowaniom kierowców przy jednym ze skrzyżowań na bydgoskich Bartodziejach. Skrzyżowanie ulicy Gajowej i Bartosza Głowackiego w Bydgoszczy to na pozór proste skrzyżowanie z drogą pierwszeństwa. Niemniej jednak, nie wszyscy kierowcy wiedzą, jak się zachować na takim skrzyżowaniu mimo prawidłowego oznakowania. W ostatnich tygodniach doszło tam do dwóch poważnych zdarzeń, w których niestety jedna osoba zginęła.

Wczoraj, 11.09.2019 r., przed południem, policyjne kamery przez dwie godziny rejestrowały sytuację na tym skrzyżowaniu. Obserwując zachowania niektórych kierowców można mówić o ich braku rozsądku. Na zarejestrowanym materiale widać jak ignorowane są znaki drogowe.

W trakcie działań policjanci ujawnili pięć wykroczeń, z czego jedno dotyczyło nieustąpienia pierwszeństwa na skrzyżowaniu z oznaczeniem pierwszeństwa przejazdu, natomiast pozostałe cztery wykroczenia były związane z niestosowaniem się do znaku STOP. Namierzeni kierowcy zostali ukarani mandatami oraz punktami karnymi.

Policjanci zapowiadają kontynuację działań.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o rozsądek i prawidłowe zachowanie na drodze! Pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo jako uczestników ruchu drogowego zależy w głównej mierze od nas samych! Brak należytej ostrożności i wyobraźni może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń!

(KWP w Bydgoszczy / mw)