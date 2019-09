KWP: Nowi funkcjonariusze w szeregach lubelskiej policji Data publikacji 12.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 20 nowo przyjętych policjantów złożyło dziś ślubowanie. Nowych adeptów w szeregach lubelskiej Policji powitał Komendant Wojewódzkie Policji w Lublinie insp. Robert Szewc. Podczas dzisiejszej uroczystości 17 funkcjonariuszy otrzymało odznaczenia nadawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wręczone zostały także podziękowania i wyróżnienia dla policjantów w uznaniu za ich profesjonalna i pełną zaangażowania służbę.

„Strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia” – to fragment roty ślubowania, którą dzisiaj wypowiedziało 20 nowo przyjętych funkcjonariuszy. Uroczystość odbyła się dziś o godz. 9:00 w Sali Odpraw Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Policjantki i policjantów powitał w szeregach policji insp. Robert Szewc Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie. Młodzi funkcjonariusze odebrali także z rąk kierownictwa KWP odznaki i legitymacje służbowe.

W szeregi naszego garnizonu wstąpiło 17 mężczyzn i 3 kobiety. Podczas procedury kwalifikującej do służby w Policji kandydaci musieli wykazać się nie tylko wiedzą, ale także doskonałym zdrowiem i kondycją fizyczną. Już w najbliższym czasie trafią na szkolenie podstawowe do jednej ze szkół Policji, gdzie zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do wypełniania słów złożonej przysięgi.

Po kilkumiesięcznym szkoleniu policjanci zasilą szeregi komend: w Lublinie, Chełmie, Puławach, Hrubieszowie, Świdniku, Parczewie oraz Oddziału Prewencji Policji.

Dzisiejsza uroczystość była także okazją do wręczenia odznaczeń „Zasłużony Policjant” nadawanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podczas uroczystej zbiórki odznaczenia otrzymało 17 policjantów.

Wręczone zostały także nagrody przyznane przez Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie dla 6 funkcjonariuszy za ich profesjonalizm, zaangażowanie i wybitne osiągnięcia podczas wykonywania obowiązków służbowych.

R.L.R