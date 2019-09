Policjanci wzięli udział w ćwiczeniach sztabowych Data publikacji 12.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu oraz Komendy Miejskiej Policji w Radomiu wzięli udział w ćwiczeniach sztabowych „Radom 2019”, które zostały przeprowadzone na terenie bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu. Ich celem było sprawdzenie gotowości i koordynacji działań różnych służb na wypadek zagrożenia.

W dniach 11 i 12 września na terenie bazy MPK w Radomiu na ulicy Wjazdowej zorganizowano ćwiczenia obronne „Radom 2019”. Samorząd ma obowiązek przeprowadzania tego typu ćwiczeń raz na trzy lata. W tegorocznych udział wzięli policjanci Komendy Miejskiej Policji w Radomiu oraz Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. Scenariusz ćwiczeń zakładał, że doszło do ataku na węzeł komunikacyjny oraz stację paliw. W działaniach mających na celu odparcie ataku uczestniczyły także siły Wojsk Obrony Terytorialnej, Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Pogotowie Ratunkowe.

Trening sztabowy daje doskonałą sposobność do doskonalenia indywidualnych i zespołowych umiejętności ćwiczących. Taka forma pozwala na sprawdzenie praktycznych umiejętności indywidualnych w zakresie wykonywania obowiązków na swoich stanowiskach funkcyjnych i oceny sytuacji taktycznej. Ważnym elementem, podczas tego typu treningów jest stworzenie odpowiednich warunków, jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych.

W czasie ćwiczeń niezwykle odpowiedzialne zadanie spoczywało na policjantach z KMP w Radomiu oraz grupy bojowej z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu. Kiedy dyżurny z KMP w Radomiu zostaje powiadomiony o zaistniałym zdarzeniu natychmiast zgodnie z procedurami powiadamia odpowiednie służby i wysyła na miejsce patrole policji. Policyjny patrol z KMP w Radomiu podjeżdża na miejsce zdarzenia, podejmuje natychmiastowe działanie i informuje o całej zaistniałej sytuacji oficera dyżurnego KMP w Radomiu. Policjanci współpracując z Wojskami Obrony Terytorialnej dążą do zapewnienie bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia. W tym samym czasie na miejsce zdarzenia zostają zadysponowane zespoły ratownictwa medycznego Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy natychmiast przystępują do czynności ratujących życie.

Pojawia się informacja, że grupa uzbrojonych osób przemieszcza się pojazdem w nieznanym kierunku. Na ulicach miasta trwają działania pościgowo-blokadowe za uzbrojonymi napastnikami. Oficer Dyżurny KMP w Radomiu podejmuje natychmiastową decyzję o skierowanie na miejsce grupy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu. Grupa uzbrojonych uciekinierów zostaje namierzona w okolicy ul. Wjazdowej, gdzie do pościgu wkraczają policjanci Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu. Dochodzi do dynamicznego unieruchomienia uciekającego pojazdu i natychmiastowego obezwładnienia pasażerów. Pojazd ze sprawcami zostaje przekazany patrolom policji z KMP w Radomiu. W trakcie wykonywania czynności przez policjantów z KMP w Radomiu okazuje się, że zatrzymani to cudzoziemcy dlatego funkcjonariusze Straży Granicznej przejmują zatrzymanych cudzoziemców. Następnie w eskorcie Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystyczngo Policji przewożą zatrzymanych do jednostki.

Ćwiczenia odbywały się pod czujnym okiem kierownictwa radomskiej komendy. Pokaz służb obserwował Komendant Miejski Policji w Radomiu podinsp. Robert Hodio oraz pełniąca obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu mł.insp. Monika Sokołowska.

Autor: Justyna Leszczyńska