Nie wstydzili się łez Data publikacji 12.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 12 września 2019 roku, w Belwederze, odbyła się uroczystość przyjęcia nowych podopiecznych do Fundacji Dorastaj z Nami. W ramach „Ogólnopolskiego Programu Pomocy Systemowej – Koalicja: Razem dla Bohaterów”, stypendia z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy otrzymały dzieci, których rodzice zginęli, bądź zostali poszkodowani na służbie. Wziął w niej udział także Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Dziś w Pałacu Belwederskim Fundacja Dorastaj z Nami przyjęła 26 nowych podopiecznych. Ich ojcowie: żołnierze, strażacy i policjanci zginęli i nigdy nie wrócili po służbie do domu albo zostali ciężko ranni i są inwalidami.

Wśród nich były także dzieci policjantów: Małgosia (lat 13) i Mateusz (lat 18) spędzali wakacje nad morzem z tatą policjantem, który bez wahania wskoczył do zimnego Bałtyku aby uratować topiącego się nastolatka. Dzieciak przeżył, tata Małgosi i Mateusza już nie. Wciągnęły go wzburzone fale.

Z kolei ojciec Marysi (3,5 lat) i Natana (1,5 roku). udzielał pomocy starszej kobiecie w jej mieszkaniu. Podczas interwencji w jego dłoni eksplodował ładunek pirotechniczny. Stracił palce, częściowo słuch i wzrok w jednym oku, a jego dalsza służba w policji jest już przekreślona na zawsze.

Fundacja Dorastaj z Nami powstała w 2010 roku, obejmuje pomocą dzieci osób, które zginęły lub doznały ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w trakcie pełnienia służby publicznej. Wśród podopiecznych Fundacji są dzieci strażaków, żołnierzy, policjantów, ratowników górskich z całej Polski. Celem działania Fundacji jest długofalowe wsparcie edukacji dzieci i młodzieży od ich najmłodszych lat do osiągnięcia pełnoletności lub, jeżeli będą kontynuować naukę, do ukończenia 25 roku życia. Od początku istnienia Fundacji opłaciliśmy naszym podopiecznym: 24 420 godzin zajęć dodatkowych i korepetycji, 2004 godziny indywidualnej terapii psychologicznej, 1825 godzin konsultacji z doradcą edukacyjnym. W tym roku Fundacja Dorastaj z Nami ponownie uzyskała Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy nad Ogólnopolskim Programem Koalicja: Razem Dla Bohaterów. Fundacja od roku prowadzi, skierowany do pracowników i funkcjonariuszy służb publicznych, program „Służba i Pomoc”, objęty Patronatem Honorowym Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

(tekst: "Fundacja "Dorastaj z nami"/ zdjęcia Piotr Maciejczak "Magazyn Policja 997")