Łuków: Komisarz Miś i pluszaki od łukowskiej policji dla maluchów z Centrum Zdrowia Dziecka Data publikacji 13.09.2019

Łukowscy policjanci i pracownicy policji przyłączyli się do społecznej akcji zbierania pluszaków dla dzieci z sali wybudzeń Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Już niedługo maskotka łukowskich mundurowych komisarz Miś i nowe pluszowe zabawki będą przekazane przebywającym w tej placówce medycznej maluchom.

Od kilku miesięcy trwa społeczna akcja „Pomóż się przytulić”. Organizatorzy inicjatywy zachęcali by pomóc maluchom z Centrum Zdrowia dziecka i dać im szanse przytulenia się do miękkiego pluszaka. O akcji w łukowskim mundurowym opowiedziała sierż. szt. Ewelina Izdebska z Wydziału Prewencji, pracująca na co dzień z dziećmi i nieletnimi. Na taki apel odpowiedzieli policjanci i pracownicy łukowskiej komendy. W bardzo krótkim czasie do ich maskotki komisarza Misia dołączyło wiele nowych pluszowych zabawek. Już niedługo wszystkie pluszaki dotrą do organizatora akcji, który przekaże je najmłodszym pacjentom z Centrum Zdrowia Dziecka.

Policjanci i pracownicy łukowskiej komendy tym skromnym gestem chcą wywołać radość na twarzy dziecka, które po operacji zostaje bez opieki bliskich na sali wybudzeniowej.

MJ.