"Ludzkie życie w Twojej ręce’’ - spot lubińskich policjantów Data publikacji 13.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubińscy policjanci stworzyli spot edukacyjny pn. ,,Ludzkie życie w Twojej ręce’’, obrazujący jak poważne konsekwencje może nieść za sobą pisanie lub odczytywanie SMS-a podczas prowadzenia samochodu. Głównym celem kampanii jest uświadomienie kierowcom ryzyka i wyeliminowania nieodpowiedzialnej praktyki patrzenia w ekran smartfona zamiast na drogę.

"Ludzkie życie w Twojej ręce’’ – to kampania lubińskich policjantów, której głównym celem jest przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z korzystania z telefonów komórkowych podczas kierowania samochodem. Znaczna ilość kierowców rozmawia przez telefon w czasie jazdy, czyta, a nawet pisze wiadomości tekstowe, mimo, że takie zachowanie kilkukrotnie zwiększa ryzyko wypadków drogowych, bardzo często tragicznych w skutkach.

Prowadzenie pojazdów wymaga stałej koncentracji oraz zaangażowania kierowcy w uczestniczenie w ruchu drogowym. Reakcje kierowcy piszącego wiadomości tekstowe podczas prowadzenia pojazdu są znacznie spóźnione. Pisanie SMS-ów powoduje konieczność oderwania wzroku od tego co się dzieje na drodze. To z kolei dodatkowo wymusza zabranie jednej ręki z kierownicy, co w newralgicznych sytuacjach może spowodować brak odpowiedniej reakcji kierującego i prowadzić do bardzo niebezpiecznych, nieodwracalnych konsekwencji, nie tylko u samego kierowcy czy pasażerów, ale także innych uczestników ruchu drogowego.

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że samo zerknięcie na ekran telefonu komórkowego, chociażby po to, aby sprawdzić kto dzwoni, zajmuje kierowcy ok. 5 sekund. W tym czasie, jadąc z prędkością 100 km/h, pokonuje się ok. 140 metrów. Przeciętnie 12 sekund zajmuje wybranie numeru, z którym chcemy się połączyć, w tym czasie, przy prędkości 100 km/h, kierowca może pokonać 330 metrów.

Mimo tego, liczba kierowców nie stosujących się do przepisów ruchu drogowego rośnie. Niewłaściwe zachowania kierowców są więc wyraźnym sygnałem do wprowadzenia działań zmierzających do zmiany złych nawyków drogowych.

Ku przestrodze lubińscy policjanci przedstawiają spot obrazujący jak poważne konsekwencje może nieść za sobą pisanie lub odczytywanie SMS-a podczas prowadzenia auta.

Spot powstał dzięki wsparciu finansowemu Fundacji KGHM Polska Miedź.

(KWP we Wrocławiu)

