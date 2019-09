Zawodnicy z KWP w Gorzowie Wielkopolskim zwycięzcami zawodów „Ogień na ogień” Data publikacji 13.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Prawie 90 zawodników, 28 ekip i kilkuset widzów – tak ogromnym zainteresowaniem cieszyły się ogólnopolskie Mistrzostwa Służb Mundurowych w konkurencjach wytrzymałościowo-siłowych pn. „Ogień na Ogień 2019”, które wczoraj odbyły się na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach. Do rywalizacji o puchar Komendanta Stołecznego Policji przystąpili siłacze reprezentujący Policję, Wojsko Polskie, Państwową Straż Pożarną, Służbę Więzienną, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbę Ochrony Państwa.

Tegoroczne zawody zorganizowano w ramach obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej z ramienia Komendy Stołecznej Policji. Impreza została poświęcona pamięci zmarłych policjantów:

asp. KINGI KĘSIK (byłej wicemistrzyni świata i mistrzyni Europy w fitnessie sylwetkowym),

podkom. MARIUSZA KOZIARSKIEGO ps. „KOZI” (antyterrorysty, który oddał swoje życie w trakcie służby „Wiśnia Mała”),

podinsp. Piotra Brzezinki (zmarłemu w tym roku zastępcy dowódcy SPKP w Warszawie).

Otwarcie zawodów miało szczególną oprawę, wzorowaną na zawodach KSW.

Organizatorów i zawodników służb mundurowych przywitał zastępca Komendanta Stołecznego Policji insp. Krzysztof Smela, który podkreślił, że turniej zorganizowano, aby uczcić w pamięci wybitnych funkcjonariuszy Policji. Komendant podziękował rodzinom zmarłych funkcjonariuszy i życzył wszystkim „dużo wrażeń z turnieju, a zawodnikom skuteczności, wytrzymałości i walki fair play”.

Organizatorzy zadbali o każdy szczegół. Każda z drużyn została zaprezentowana. Czynnym funkcjonariuszom przyglądali się uczniowie klas mundurowych, a oprawę muzyczną zapewnił występ Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.

W tym roku zawodnicy rywalizowali w czterech konkurencjach wytrzymałościowo-siłowych. Pierwsza dyscyplina polegała na wykonaniu dwóch prób siłowych jedna po drugiej: maksymalnej liczby podciągnięć na drążku z ciężarem 10 kg nachwytem (z powtórzeniami wykonywanymi we własnym tempie) oraz maksymalnej liczby pompek wykonywanych o ścianę głową w dół wykonywanych przez cała drużynę w określonym czasie.

Druga konkurencja to wyciskanie sztangi o wadze 70 kg na ławce poziomej oraz wyciskanie sztangi o wadze 40 kg nad głowę w staniu. Cała drużyna musiała kontynuować ćwiczenia do momentu wykonania 100 prawidłowych powtórzeń. Po przejściu zespołu na kolejne stanowisko, zawodnicy zmierzyli się z burpees, czyli ćwiczeniem padnij, powstań z wyskokiem.

Trzecia dyscyplina to bieg slalomem z wymykami. W tej konkurencji każdy z zawodników wykonywał powtórzenia do utraty sił, po czym podmieniał go kolega z drużyny. Czas, który obowiązywał na wykonanie zadania to 3 minuty.

W ostatniej konkurencji trzyosobowe drużyny wykonywały równocześnie na komendę pompki. Na wynik zespołu złożyła się suma poprawnie wykonanych pompek przez zawodników. Utrudnieniem dla nich był fakt, że przez cały czas musieli trzymać się tempa liczenia – inaczej byli eliminowani.

Na najwyższym stopniu podium stanęli policjanci reprezentujący Komendę Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim. To w ich ręce trafił Puchar Komendanta Stołecznego Policji. Drugą lokatę wywalczyli funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Na trzeciej pozycji uplasowała się drużyna z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Oprócz sportowej rywalizacji podczas mistrzostw były zbierane również fundusze na Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Uczestnicy mogli obejrzeć pokaz działania robotów pirotechnicznych i tarczy antydronowej oraz pokaz sportów walki wręcz defendo.

Tegoroczne mistrzostwa zakończyły się wręczeniem najlepszej drużynie pucharu Komendanta Stołecznego Policji, a także okolicznościowych grawertonów dla najlepszych drużyn i zawodników.

Organizatorzy trzeciej edycji Mistrzostw Służb Mundurowych w konkurencjach wytrzymałościowo-siłowych stanęli na wysokości zadania. Zawodnicy chwalili perfekcyjne przygotowanie zawodów, profesjonalizm i rywalizację przebiegającą w duchu fair play. Wszyscy zgodnie przyznali, że już myślą o kolejnych zawodach.

Tekst: Edyta Adamus, podinsp. Magdalena Bieniak

Foto: Marek Szałajski, podkom Kinga Czerwińska

Film: nadkom. Jarosław Florczak,st. asp. Rafał Retmaniak