Zatrzymany za włamania i kradzieże na kwotę ponad pół miliona złotych Data publikacji 13.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Mężczyzna podejrzany o 44 włamania do domów jednorodzinnych i mieszkań oraz o 27 kradzieży i ukrywanie dokumentów został zatrzymany przez katowickich policjantów. W sprawie zarzuty usłyszało jeszcze dwóch włamywaczy i paser. Podejrzanemu, który działał w warunkach recydywy i uczynił sobie z włamań stałe źródło dochodu, grozi kara nawet 15 lat więzienia. Pozostałym mężczyznom grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Mężczyzna podejrzany o włamania do domów jednorodzinnych i mieszkań został zatrzymany przez policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. 23-latek podejrzany jest o 44 włamania, 27 kradzieży i ukrywanie dokumentów. W trakcie włamań mężczyzna głównie kradł gotówkę, biżuterię i mienie, które można było sprzedać. Z przestępczego procederu uczynił sobie stałe źródło dochodu. Katowiccy policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Katowice-Wschód ustalili, że w okresie od marca 2018 roku do sierpnia 2018 roku podejrzany włamywał się do budynków i lokali mieszkalnych na terenie Katowic, Olkusza, Oświęcimia, Brzeszcz, Zabrza, Rudy Śląskiej, Gliwic, Mikołowa i Łazisk Górnych. W sprawie zatrzymano również 3 innych mężczyzn. Dwóch z nich, w wieku 33 i 22 lat, odpowie za włamania, natomiast 47-latek usłyszał 5 zarzutów paserstwa. Straty oszacowano na łączną kwotę prawie 530 tys. złotych. Na wniosek prokuratury 23-latek został tymczasowo aresztowany przez katowicki sąd. Wobec drugiego z podejrzanych, na czas trwającego postępowania, zastosowano policyjny dozór i poręczenie majątkowe. Akt oskarżenia skierowany został już do Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach. Podejrzanym grozi kara do 10 lat więzienia, która dla głównego podejrzanego może zostać zwiększona o połowę, gdyż działał w warunkach recydywy.

(KWP w Katowicach /kp)