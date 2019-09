Policyjny pilotaż rodzącej kobiety do szpitala Data publikacji 13.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Białostoccy policjanci eskortowali do jednej z klinik na terenie miasta samochód, w którym jechała rodząca kobieta. Dzięki pomocy funkcjonariuszy przyszli rodzice bardzo szybko dotarli do placówki zdrowia, a rodząca kobieta pod opiekę specjalistów.

Dzisiaj, 13.09.2019 r., rano, tuż przed 8:00 do policyjnej załogi z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku podjechał samochód. Wyraźnie poddenerwowany kierowca poinformował mundurowych, że wiezie ciężarną żonę, u której rozpoczęła się akcja porodowa. Mężczyzna poprosił o pomoc w dowiezieniu rodzącej do jednej z białostockich klinik. Z uwagi na duże natężenie ruchu, policjanci natychmiast ruszyli do pomocy powiadamiając jednocześnie swoje dyżurnego o tej nietypowej interwencji.

Policjanci po włączeniu sygnałów świetlnych i dźwiękowych, pilotowali pojazd z ciężarną kobietą najkrótszą z możliwych tras. Dzięki interwencji białostockich funkcjonariuszy rodząca kobieta szybko i bezpiecznie dotarła do placówki zdrowia, gdzie została przekazana pod opiekę specjalistów.

(KWP w Białymstoku / mw)