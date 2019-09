Słodko jest się dzielić... honorowa zbiórka krwi pod katowicką komendą wojewódzką Data publikacji 13.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zakończyła się dzisiejsza honorowa zbiórka krwi. Policjanci i pracownicy cywilni jak zwykle chętnie oddali ten "życiodajny płyn" oraz rejestrowali się jako potencjalni dawcy szpiku. Krew trafi do najbardziej potrzebujących. Jak zwykle jednym z pierwszych honorowych dawców był szef śląskich policjantów nadinsp. Krzysztof Justyński, który regularnie uczestniczy w tego rodzaju zbiórkach.

Śląscy mundurowi wzięli udział w honorowej zbiórce krwi. Dzisiaj o godz. 8.00 ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic zaparkował na parkingu komendy. Do godziny 13.00 każdy miał okazję podzielić się życiodajnym płynem z najbardziej potrzebującymi. Jak zwykle jednym z pierwszych honorowych dawców był szef śląskich policjantów nadinsp. Krzysztof Justyński, który regularnie uczestniczy w tego rodzaju zbiórkach. Generał pomaganie ma we krwi, gdyż regularnie, podobnie jak wielu innych policjantów, bierze udział w akcjach honorowego krwiodawstwa. Policjanci są gotowi do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, a podczas służby niejednokrotnie ratują ludzkie życie i zdrowie. Mając świadomość, jak ważna jest krew, mundurowi oraz pracownicy cywilni zawsze chętnie dzielą się nią z innymi. Nie inaczej było dzisiaj - 29 honorowych dawców oddało w sumie blisko 15 litrów krwi!