Podziękowania dla policjantów z toruńskiego Podgórza Data publikacji 13.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Do toruńskiej komendy wpłynęły podziękowania dla policjantów z komisariatu na Podgórzu. Wnuczek kobiety, która w połowie sierpnia wyszła z domu i zaginęła wyraził wdzięczność za zaangażowanie w poszukiwania. Sprawne działania doprowadziły do szybkiego odnalezienia 79-latki.

„Chciałbym serdecznie podziękować za udzieloną przez Państwa pomoc podczas interwencji z dnia 15 sierpnia 2019 r. Sprawa dotyczyła zaginięcia Pani Elżbiety (…), która jest moją babcią. Jestem bardzo wdzięczny (…) funkcjonariuszom za błyskawiczną reakcję oraz tak wspaniałe zaangażowanie.”

Tak zaczyna się list, który w tym tygodniu wpłynął do toruńskiej komendy. Działania policjantów z Podgórza związane były z zaginięciem 79-latki, która wyszła z domu, bez żadnego celu, nie informując o tym rodziny. Stan zdrowia kobiety wskazywał na to, że może stać się jej krzywda. Jak zawsze w takiej sytuacji funkcjonariusze zareagowali błyskawicznie. Od razu zarządzono alarm dla całej jednostki. Mundurowi sprawdzili szpitale, dworce i przystanki. Informacja o zaginięciu i rysopis kobiety trafiły do wszystkich policjantów patrolujących ulice, dyspozytora MZK oraz wszystkich korporacji taksówkowych. Te działania odniosły oczekiwany skutek. Kobieta odnalazła się, bo skojarzył ją taksówkarz, u którego 79-latka zamówiła kurs.

Wnuczek kobiety pisze dalej: „Od momentu złożenia oficjalnego zawiadomienia o zaginięciu, wszystkie służby ratownicze, placówki oraz korporacje taksówkarskie zostały poinformowane o zaistniałym zdarzeniu, a na ulicach napotkałem wiele patrolujących radiowozów. Na całe szczęście, zaginięcie Pani Elżbiety trwało zaledwie dwie i pół godziny, a po powrocie z Komisariatu Policji Toruń-Podgórz, zastałem ją w taksówce, w asyście taksówkarza oraz Państwa funkcjonariuszy (…). Na całym etapie interwencji każdy z Państwa był w stosunku do mnie uprzejmy i starał się mnie uspokoić. Całokształt Państwa postawy uważam za bardzo profesjonalny i chciałbym raz jeszcze podziękować za udzieloną pomoc.”

Wprawdzie pomaganie ludziom to nasza misja i część przysięgi, którą składamy, wstępując do Policji, ale nasze zawodowe zaangażowanie nie zawsze znajduje oddźwięk w tak pięknych słowach, jakie skierował do policjantów z Podgórza Pan Daniel.