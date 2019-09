Nagrody dla stołecznych policjantów i pracowników Data publikacji 13.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Kilkudziesięciu funkcjonariuszy i pracowników stołecznego garnizonu otrzymało dziś, przyznane przez Komendanta Stołecznego Policji, nagrody motywacyjne za rzetelne i wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych. Uroczystość odbyła się na dziedzińcu wewnętrznym Komendy Stołecznej Policji. Listy gratulacyjne wręczył Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej w asyście zastępców: insp. Krzysztofa Smeli, insp. Marka Chodakowskiego oraz Pana Włodzimierza Pietronia.

W obecności kadry kierowniczej Komendy Stołecznej Policji listy gratulacyjne otrzymało około 100 policjantów i pracowników Policji. Wśród wyróżnionych byli funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni wydziałów, komend rejonowych i powiatowych oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji i Oddziału Prewencji Policji w Warszawie.

Za wzorowe prowadzenie czynności operacyjnych i procesowych nagrodami uhonorowano m.in. policjantów, których profesjonalna praca zaowocowała zatrzymaniem sprawców rozbojów, kradzieży oraz oszustów działających metodą „na policjanta”. Wśród wyróżnionych byli także funkcjonariusze, którzy zatrzymywali na gorącym uczynku osoby podczas uprawy konopi indyjskich oraz posiadających znaczne ilości narkotyków. Wyróżnienia wręczono też policjantom za zatrzymanie pięciu osób, u których zabezpieczono znaczne ilości podrabianych papierosów oraz funkcjonariuszom z Wołomina, którzy ustalili i zatrzymali sprawcę wielu przestępstw na tzw. „ubera”. Listy gratulacyjne otrzymali też policyjni pirotechnicy, których praca wykonywana jest w ciszy i spokoju, bez mediów, ale należy do tych niezwykle odpowiedzialnych i niebezpiecznych.

Stołeczni policjanci nie tylko rozwiązują trudne sprawy i zatrzymują przestępców, ratują także ludzkie życie np.: zapobiegając próbom samobójczym (jak w przypadku policjanta z OPP, który udaremnił próbę samobójczą pewnej kobiety) i udzielając pierwszej pomocy. Listy gratulacyjne z rąk komendanta otrzymali policjanci, którzy wykazali się szybką i skuteczną reakcją poza godzinami pracy zatrzymując np. nietrzeźwych kierowców czy sprawcę kradzieży mienia w jednym z warszawskich centrów handlowych.

Komendant stołeczny docenił również zaangażowanie, profesjonalizm i wzorową postawę policjantów Oddziału Prewencji Policji podczas uroczystości państwowych oraz przygotowanie i zaprezentowanie pokazu musztry paradnej Kompanii Reprezentacyjnej podczas obchodów Święta Policji w garnizonie stołecznym i podczas Centralnych Obchodów Święta Policji. - Na szczególne uznanie zasługuje Kompania Reprezentacyjna, która jest nie tylko chlubą Komendy Stołecznej Policji, ale całej formacji. Wspaniały pokaz musztry paradnej – przygotowywany po raz pierwszy w historii Policji wyszedł wspaniale – powiedział podczas uroczystości komendant stołeczny.

Wśród wyróżnionych znalazło się wiele osób z pionu logistycznego, czy to za rozwijanie i ulepszanie systemów łączności i teleinformatycznych, reakcje w przypadkach mniejszych lub większych awarii czy dobrą pracę w obszarze zamówień publicznych, finansów i współpracy międzynarodowej.

- Ten rok jubileuszu 100-lecia powstania Policji Państwowej to też szereg inicjatyw, takich jak ta pracowników Wydziału Komunikacji Społecznej KSP, którzy przygotowali specjalne wydanie Stołecznego Magazynu Policyjnego, w całości poświęcone przedwojennej historii naszej jednostki. Kosztowało to wiele wysiłku i miesięcy pracy – dodał komendant nadinsp. Paweł Dobrodziej.

Zwracając się do wszystkich nagrodzonych komendant powiedział: - Wiecie, czym jest misja służby w Policji, bo nie tylko osiągacie doskonałe wyniki w pracy, ale podejmujecie też interwencje poza godzinami służby lub będąc na urlopie. Nie sposób wymienić wszystkie Wasze osiągnięcia, to całe spectrum działania Komendy Stołecznej Policji. Staramy się dostrzegać i wynagradzać nie tylko za spektakularne sprawy, ale też za te, które wymagają ciężkiej i żmudnej pracy, bez fleszów, prasy, radia czy telewizji. (…) Drogie policjantki, policjanci i pracownicy Policji. To Wasza postawa wpływa na to, że mieszkańcy Warszawy i okolicznych powiatów dobrze oceniają naszą pracę i cieszymy się ich zaufaniem. Wasza obecność dzisiaj oznacza, że Wasze działania są ponadprzeciętne. Bardzo serdecznie dziękuję za to, co zrobiliście. Gratuluję też Waszym przełożonym takich podwładnych.

Tekst: podinsp. Anna Kędzierzawska

Foto: asp. sztab. Krzysztof Chwała