Podejrzany o usiłowanie zabójstwa trafił do aresztu Data publikacji 13.09.2019 Lipnowscy policjanci jeszcze tego samego dnia kiedy doszło na jednej z ulic miasta do ugodzenia nożem mężczyzny zatrzymali podejrzewanego o to przestępstwo 29-latka. Sprawca usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sąd aresztował go tymczasowo na trzy miesiące.

O tym, że w Lipnie mężczyzna został ugodzony nożem dyżurnego jednostki zawiadomił w miniony wtorek (10.09.19) dyspozytor WCPR. Po wstępnych ustaleniach policjanci pojechali do szpitala, gdzie karetka przewiozła poszkodowanego. Okazało się, że mężczyzna jest w ciężkim stanie, ale policjantom udało się chwilę z nim porozmawiać i ustalić najważniejsze fakty. Funkcjonariusze dowiedzieli się, że do niebezpiecznego zajścia doszło, gdy mężczyzna wracał do domu skręciwszy z ul. Mickiewicza w Bulwary nad Mieniem. Tam został zaczepiony przez innego mieszkańca Lipna. Doszło między nimi do krótkiej wymiany zdań, po czym napotkany mężczyzna ugodził go nożem i uciekł.

Po krótkim rozeznaniu sytuacji i ustaleniu wstępnego rysopisu napastnika policyjne załogi rozpoczęły patrolowanie miasta. Kryminalni ustalili, kto może być odpowiedzialny za tę napaść. Wytypowali dwa adresy, pod którymi mógł przebywać mężczyzna. Krótko po tym w obydwu tych miejscach pojawiły się patrole policji.

Ich informacje potwierdziły się. Jeszcze tego samego dnia podejrzewany o dokonanie tego czynu 29-letni mieszkaniec Lipna, który znany był policjantom ze względu na swoje wcześniejsze przestępcze dokonania został zatrzymany. W jego mieszkaniu funkcjonariusze znaleźli całą kolekcję noży i zabezpieczyli ten, którym prawdopodobnie ugodził mężczyznę.

Wczoraj (12.09.19) zatrzymany usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi mu długoletnie więzienie. Sąd wydał też decyzję o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego.