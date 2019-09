Czy wiesz, że... Data publikacji 15.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Czy wiesz, że ponadprzeciętna inteligencja przypisywana większości seryjnych i wielokrotnych morderców to stereotyp?

Wykreowany przez massmedia powszechny obraz psychopatii ma nie wiele wspólnego z rzeczywistością i prowadzi to utwierdzania społeczeństwa w wielu stereotypach. Jednym z nich jest „niezwykła” inteligencja seryjnych i wielokrotnych morderców. Stereotyp ten powstał najpewniej na skutek problemów wykrywczych w tego rodzaju sprawach. Długie pozostawanie sprawcy na wolności, mimo starań wymiaru sprawiedliwości, sprzyja opinii o ich ogromnym intelekcie. Opinię tę podgrzewają również bohaterowie większości filmów o tej tematyce.

Pomimo, iż niektórym sprawcom seryjnych morderstw nie można odmówić wysokiej inteligencji to w rzeczywistości znaczna większość z nich nie wyróżnia się specjalnie spośród swego środowiska. Częściej są to osoby prymitywne i prawdopodobnie na skutek zaburzeń osobowości przejawiające braki w wykształceniu. Badania pokazują, iż sprawcy przestępstw na tle seksualnym wykazują wyższy poziom inteligencji niż zabójcy dopuszczający się zbrodni na innym podłożu. Nie oznacza to jednak, że przewyższają oni ogół populacji.