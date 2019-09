Uczcili pamięć pomordowanych i poległych policjantów II Rzeczypospolitej Data publikacji 13.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Na terenie katowickiej komendy wojewódzkiej odbyła się uroczystość ku czci pomordowanych i poległych policjantów II RP. Główna część wydarzenia miała miejsce przed Grobem Policjanta Polskiego. Tegoroczny Dzień Pamięci przypada w 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, agresji Związku Sowieckiego na Polskę oraz 100. rocznicy powołania Policji Państwowej. Obchody poprzedziła msza święta odprawiona w intencji policjantów w katowickiej Archikatedrze Chrystusa Króla. W uroczystościach wziął udział Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

W siedzibie śląskiej Policji odbyła się uroczystość upamiętniająca zmarłych i pomordowanych policjantów II RP, która przypada w tym roku w 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, agresji Związku Sowieckiego na Polskę oraz 100. rocznicy powołania Policji Państwowej. Tradycyjnie już we wrześniu spotkanie takie organizują Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach. Obchody upamiętniające tragiczne wydarzenia naszej historii i ofiarę poniesioną przez mundurowych, w tym policjantów II RP, poprzedziła msza święta w katowickiej Archikatedrze. Następnie uczestnicy obchodów przed świątynią uformowali kolumnę marszową i przeszli ulicami miasta do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Uczestnicy zebrali się przed Grobem Policjanta Polskiego. Rolę gospodarzy pełnili Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” Teresa Bracka oraz Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński.



Po uroczystym podniesieniu flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu państwowego, zapalony został Znicz Pamięci. Na obchody przybył II Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz, przedstawicielka marszałka Beata Białowąs, Wiceprezydent Katowic Mariusz Skiba, a także przedstawiciele samorządu terytorialnego, służb mundurowych, policyjnych związków zawodowych, instytucji na co dzień współpracujących ze śląską Policją, duchowieństwa, harcerstwa, emerytowani generałowie policji oraz młodzież szkolna. Liczną grupę gości stanowili kombatanci oraz krewni poległych i pomordowanych policjantów.



Drugą część uroczystości rozpoczęła się od powitania gości i modlitwy w intencji pomordowanych policjantów II RP. Przed występem artystycznym, przygotowanym przez uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej, wręczone zostały odznaczenia i dyplomy. Wicewojewoda Śląski wraz z Komendantem Głównym Policji oraz Komendantem Wojewódzkim Policji wręczyli odznaczenia państwowe - 2 osoby zostały odznaczone Krzyżem Zasługi, a medalem Pro Patria uhonorowano 4 osoby. Odznaką Honorową stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r." uhonorowano Kapelana Policji z Jaworzna. Po okolicznościowych wystąpieniach odczytano Apel Pamięci, zakończony salwą honorową. Kolejnym punktem uroczystości było złożenie wieńców i zniczy. W imieniu Polskiej Policji wieniec złożył Komendant Główny Policji gen.insp. dr Jarosław Szymczyk, śląskich policjantów i pracowników policji reprezentował Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor dr Krzysztof Justyński, w asyście swoich zastępców insp. Mariusza Krzystyniaka oraz insp. Artura Bednarka. Wieńce i wiązanki zostały złożone przez przybyłych na uroczystość gości - przedstawicieli władz, służb mundurowych, instytucji państwowych, policyjnych związków zawodowych, kombatantów i młodzież.



Podziękowania gościom i uczestnikom uroczystości złożyła Pani Teresa Bracka - Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.". O oprawę muzyczną związaną z ceremoniałem policyjnym dbała Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Rangę uroczystości podkreślił udział Kompanii Honorowej garnizonu śląskiego, pododdział honorowy III LO z Dąbrowy Górniczej oraz towarzyszących im pocztów sztandarowych.

Hołd zmarłym i pomordowanym policjantom II RP mundurowi oddali również podczas uroczystości w niedzielę 15 września br. w Dąbrowie Górniczej.