Policjantka po służbie zatrzymała nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 16.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantem jest się przez całą dobę. Tak też swoją służbę rozumie policjantka z Hrubieszowa, która w dniu wolnym od służby zatrzymała nietrzeźwego kierowcę. 42-latek kierował pojazdem marki Audi mając w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Teraz grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

W miniony weekend policjantka z Zespołu do spraw Wykroczeń hrubieszowskiej komendy w czasie wolnym od służby zauważyła kierującego pojazdem marki Audi, który zatrzymał się swoim autem na jednym z miejscowych osiedli. Policjantka podejrzewała, że mężczyzna może znajdować się pod działaniem alkoholu. Zatrzymała go i przytrzymała do chwili przyjazdu umundurowanego patrolu policji.

Jak się okazało dyżurny kilka minut wcześniej otrzymał zgłoszenie, że kierowca audi może poruszać się po mieście pod działaniem alkoholu. Policjanci patrolowali więc ulice miasta, w celu jego odnalezienia. Zatrzymany na osiedlowym parkingu przez policjantkę kierowca wyrywał się, szarpał i próbował uciec. Na miejsce przyjechał policyjny radiowóz. Po sprawdzeniu stanu trzeźwości okazało się, że 42-letni mieszkaniec Hrubieszowa ma w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Policjanci przewieźli mężczyznę do jednostki policji.

Teraz sprawą 42-latka zajmie się sąd. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Lublinie / kp)