Dzielnicowy uratował życie 65-latkowi i zapobiegł pożarowi mieszkania Data publikacji 16.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki szybkiej reakcji wałbrzyskiego funkcjonariusza kolejny raz uratowane zostało ludzkie życie. Podczas obchodu rejonu służbowego dzielnicowy udał się z wizytą do jednego z mieszkańców miasta. Szybko okazało się, że policjant pojawił się w ostatnim momencie, kiedy było o krok od tragedii. Mężczyzna wołał o pomoc, leżąc na podłodze w stanie upojenia alkoholowego, a z poduszki na łóżku wydobywał się dym z pozostawionego niedopałka papierosa.

Była godzina 18:00, kiedy dzielnicowy Komisariatu Policji I w Wałbrzychu zapukał do drzwi jednego z mieszkań na ul. Michałowskiego. Po chwili usłyszał ze środka nawoływanie o pomoc. Wiedząc, że wewnątrz może znajdować się ktoś w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, poprosił sąsiadkę, aby umożliwiła mu wejście do jej lokalu. Następnie z balkonu należącego do mieszkania kobiety przeskoczył na ten przylegający do pomieszczenia, skąd dochodziło wołanie. Wtedy policjant zauważył, że z tego pokoju wydobywają się kłęby dymu. Na szczęście okno balkonowe było otwarte i funkcjonariusz wszedł do środka. Na łóżku leżała tląca się poduszka, a tuż obok na podłodze mundurowy znalazł 65-letniego wałbrzyszanina.

Dzielnicowy przewietrzył mieszkanie i udzielił poszkodowanemu pierwszej pomocy. Zdążył na czas, gdyż z mężczyzną był już utrudniony kontakt. Okazało się, że uratowany lokator miał w organizmie blisko 3 promile alkoholu i nie wiedział co się stało ani dlaczego leżał na podłodze. W związku z tym, że istniało zagrożenie dla życia i zdrowia wałbrzyszanina, policjant podjął decyzję o umieszczeniu go w izbie zatrzymań w celu wytrzeźwienia.

(KWP we Wrocławiu)