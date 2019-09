Uprawiali konopie indyjskie, zostali zatrzymani przez piotrkowskich policjantów Data publikacji 16.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Piotrkowscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 22 i 32 lat, którzy uprawiali konopie indyjskie. Zlikwidowali także 3 plantacje nielegalnych roślin zabezpieczając blisko 400 krzaków. Obaj sprawcy usłyszeli już zarzuty z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Za popełnione czyny grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Sąd zdecydował o areszcie tymczasowym dla 22-latka a jego 32-letni kompan został objęty policyjnym dozorem.

Policjanci z wydziału kryminalnego piotrkowskiej komendy od kilku tygodni realizowali działania operacyjne mające na celu likwidację nielegalnych upraw. Prowadzone czynności szybko dały rezultaty. Już w pierwszym tygodniu września 2019 roku, funkcjonariusze ujawnili trzy plantacje na terenie powiatu piotrkowskiego w gminach Łęki Szlacheckie, Wola Krzysztoporska i Moszczenica. Łącznie zabezpieczyli 386 krzaków nielegalnych roślin, których wstępne badanie dało wynik pozytywny w kierunku marihuany. Na tym jednak śledczy nie poprzestali. Kolejne żmudne czynności miały doprowadzić do właścicieli upraw. Już 10 września 2019 roku kryminalni zatrzymali 32-letniego piotrkowianina. W mieszkaniu i samochodzie mężczyzny mundurowi znaleźli blisko 64 gramy suszu roślinnego w metalowym pojemniku i słoiku. Zabezpieczony susz trafi do laboratorium kryminalistycznego. Już następnego dnia policjanci zatrzymali 22-latka z powiatu piotrkowskiego, który wspólnie ze starszym znajomym prowadził nielegalny proceder. Jak się okazało mężczyźni wspólnie inwestowali w nasiona a następnie szukali dogodnych warunków do uprawy krzaków.

Obaj usłyszeli zarzuty posiadania i uprawy konopi za co zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. 32 – latek decyzją prokuratora został objęty policyjnym dozorem a wobec 22 –latka sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie tymczasowym.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

(KWP w Łodzi / mw)